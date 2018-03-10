По словам директора национальной разведки США, террористическая группировка использовала горчичный газ в Сирии и Ираке. Он добавил, что это первый случай использования химоружия террористами со времен атаки зарином группировки "Аум Синрике".
Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер призывал частный сектор в США "заштопать дыры" в программном обеспечении и структурировать данные, чтобы защитить их от возможных нападений из-за рубежа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".