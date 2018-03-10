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    Джеймс Клэппер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Джеймс Клэппер
    Экс-глава разведки США опасается, что Трамп сделает Россию "вновь великой"
    04:10 22.07.2017
    258
    Бывший директор разведки США Джеймс Клэппер усомнился, что американский президент Дональд Трамп воспринимает "российскую угрозу" серьезно.
    Флаг США
    Глава разведки США представил Конгрессу прогноз на 2016 год
    12:13 28.02.2016
    19040
    Директор Национальной разведки Джеймс Клэппер представил свою точку зрения в докладе об угрозах, с которыми США столкнутся в мире в 2016 году. Доклад был обнародован на слушании в Конгрессе в четверг.
    Флаги Украины и России
    Глава разведки США озвучил видение Вашингтоном планов РФ на Украину
    19:00 25.02.2016
    3978
    По мнению директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера, "Россия рассматривает Украину как "маленькую Россию" и поэтому будет стараться "поддерживать свой статус" в соседней стране.
    Боевики ИГ. Архивное фото
    Разведка США сообщила о создании ИГ химического оружия - Independent
    10:16 11.02.2016
    151Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам директора национальной разведки США, террористическая группировка использовала горчичный газ в Сирии и Ираке. Он добавил, что это первый случай использования химоружия террористами со времен атаки зарином группировки "Аум Синрике".
    Флаг США
    Глава Нацразведки США допускает новую "холодную войну" с Россией
    19:12 09.02.2016
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    Россия и Китай остаются ведущими угрозами для деятельности американской разведки, заявил во вторник в конгрессе директор национальной разведки США Джеймс Клэппер.
    Хакерская атака
    Киберугроза со стороны РФ выше, чем считалось ранее - глава нацразведки США
    18:28 26.02.2015
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    Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер призывал частный сектор в США "заштопать дыры" в программном обеспечении и структурировать данные, чтобы защитить их от возможных нападений из-за рубежа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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