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    Дина Гарипова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Игрок Динамо Андрей Ярмоленко
    Футболист "Динамо" Киева Ярмоленко предложил болельщикам сидеть дома
    08:26 20.09.2013
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    Киевское "Динамо" потерпело второе поражение подряд во всех турнирах. В чемпионате Украины по футболу столичный клуб после 9 туров занимает лишь 6-е место (14 очков), отставая от лидирующего "Металлиста" на 9 баллов.
    Пресс-конференция Дины Гариповой
    Гарипова не считает, что нужны разбирательства итогов "Евровидения"
    15:05 22.05.2013
    6Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    "Честно говоря, я не знаю, для чего проводится разбирательство. Я довольна результатом конкурса. Возможно, были какие-то неполадки в телефонных сетях, но я далека от этого, мне сложно это комментировать", - сказала певица.
    Репетиция второго полуфинала конкурса песни Евровидение-2013
    Организатор "Евровидения" поставил точку в истории о баллах Гариповой
    21:10 21.05.2013
    42Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Ну а точку в истории с "потерянными" голосами Азербайджана поставил Европейский вещательный союз, организатор конкурса "Евровидение", который отверг все претензии.
    Дина Гарипова - Евровидение-2013
    Зрители финала "Евровидения" встретили Гарипову бурными аплодисментами
    00:39 19.05.2013
    6Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Она вышла на сцену в длинном платье розово-кораллового цвета, подходящем к цветовому оформлению номера. За спиной певицы было расставлено 16 шаров разного размера.
    Злата Огневич - Евровидение-2013
    Злата Огневич выступит во второй половине финала "Евровидения-2013"
    08:30 15.05.2013
    126Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Украинская и Российская конкурсантки Злата Огневич и Дина Гарипова прошли в первую половину финала "Евровидения-2013", который пройдет 18 мая в шведском городе Мальмё на сцене Malmo Arena.
    Дина Гарипова
    Гарипова живет "Евровидением" и обещает сделать в Швеции все возможное
    19:17 15.03.2013
    120Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Победительница телепроекта "Голос" Дина Гарипова, которая выступит от России на "Евровидении-2013", рассказала о подготовке к песенному соревнованию в Швеции и своих планах на будущее.
    Дина Гарипова
    Градский считает проект "Голос" лучшей подготовкой к "Евровидению"
    12:19 15.03.2013
    20Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Александр Градский отметил, что Дина Гарипова на 100% морально готова не только к "Евровидению", но и ко всему на свете.
    Дина Гарипова
    Эксперты прочат России место в топ-3 "Евровидения"
    12:11 25.02.2013
    6Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Первый канал, являющийся вещателем "Евровидения-2013" на территории РФ, объявил на прошлой неделе, что Россию на конкурсе представит победительница телепроекта "Голос" Дина Гарипова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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