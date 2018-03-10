Киевское "Динамо" потерпело второе поражение подряд во всех турнирах. В чемпионате Украины по футболу столичный клуб после 9 туров занимает лишь 6-е место (14 очков), отставая от лидирующего "Металлиста" на 9 баллов.
"Честно говоря, я не знаю, для чего проводится разбирательство. Я довольна результатом конкурса. Возможно, были какие-то неполадки в телефонных сетях, но я далека от этого, мне сложно это комментировать", - сказала певица.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".