"Честно говоря, я не знаю, для чего проводится разбирательство. Я довольна результатом конкурса. Возможно, были какие-то неполадки в телефонных сетях, но я далека от этого, мне сложно это комментировать", - сказала певица.
Формально участниками конкурса являются не страны, а телевизионные компании - члены Европейского вещательного союза, поэтому наиболее вероятным результатом данного конфликта будет применение санкций к телекомпании.
Сочетание дистанционно поданных голосов и голосов жюри, которые формируют общий результат из расчета 50% на 50%, не позволило России войти в десятку в Азербайджане, прокомментировал претензии РФ представитель оргкомитета конкурса.
Гостей конкурса бесплатно возят в городских автобусах, также по городу ездят спецшаттлы с символикой конкурса, на которых можно добраться до места проведения шоу комплекса Malmo Arena и до пресс-центра, расположенного рядом.
"И я бы назвал пять или шесть участников, у которых есть шансы на победу. Это Азербайджан, Россия, Украина, Дания, возможно, Норвегия, Мальта, Ирландия. Какие-то из этих стран и составят топ-5", - сказал эксперт.
Репетицию открыл парад конкурсантов, которые прошли по подвесному мосту над головами зрителей под специально написанный для конкурса участниками ABBA гимн Евровидения в исполнении хора. Каждый артист нес флаг своей страны.
"Я считаю, что она достойна победы, и мы будем переживать за нее. Давайте сделаем так, чтобы Злата чувствовала нашу поддержку и эта поддержка помогла ей убедительно победить в этом конкурсе", - написал Азаров в Facebook.
Традиционно в каждом шоу "Евровидения" перед выступлением конкурсантов демонстрируется специально подготовленный номер-открытие. В этом году второй полуфинал стартует с удивительного по красоте технологичного перфоманса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".