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    Евровидение 2013

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Финал международного конкурса песни Евровидение-2013
    Юрист объяснил, чем грозит "Евровидению" скандал с баллами
    17:19 23.05.2013
    9Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Юрист считает, что каких-то серьезных санкций к организаторам применять не будут и России нет смысла обжаловать результаты конкурса, как с юридической точки зрения, так и с практической.
    Пресс-конференция Дины Гариповой
    Гарипова не считает, что нужны разбирательства итогов "Евровидения"
    15:05 22.05.2013
    6Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    "Честно говоря, я не знаю, для чего проводится разбирательство. Я довольна результатом конкурса. Возможно, были какие-то неполадки в телефонных сетях, но я далека от этого, мне сложно это комментировать", - сказала певица.
    Репетиция второго полуфинала конкурса песни Евровидение-2013
    Организатор "Евровидения" поставил точку в истории о баллах Гариповой
    21:10 21.05.2013
    42Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Ну а точку в истории с "потерянными" голосами Азербайджана поставил Европейский вещательный союз, организатор конкурса "Евровидение", который отверг все претензии.
    Финал Евровидение-2013 - представитель Азербайджана
    Азербайджан могут на три года лишить права на "Евровидение" - юрист
    18:44 21.05.2013
    22Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Формально участниками конкурса являются не страны, а телевизионные компании - члены Европейского вещательного союза, поэтому наиболее вероятным результатом данного конфликта будет применение санкций к телекомпании.
    Дина Гарипова - Евровидение-2013
    Организатор "Евровидения" отверг претензии в неучете голосов за Россию
    18:11 21.05.2013
    21Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Сочетание дистанционно поданных голосов и голосов жюри, которые формируют общий результат из расчета 50% на 50%, не позволило России войти в десятку в Азербайджане, прокомментировал претензии РФ представитель оргкомитета конкурса.
    Финал международного конкурса песни Евровидение-2013
    Финал "Евровидения-2013" 
    11:17 19.05.2013
    143Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Певица из Дании Эммили де Форест выиграла "Евровидение-2013" в шведском городе Мальме, набрав 281 балл.
    Открытие международного конкурса песни Евровидение-2013
    Победительница "Евровидения-2013": главное - верить в мечту
    10:16 19.05.2013
    6Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Победительница "Евровидения-2013" датская певица Эммили де Форест считает, что нужно верить в свою мечту и пытаться осуществить ее, несмотря на страх.
    Финал Евровидения-2013 - Злата Огневич
    Украинка Злата Огневич стала третьей на "Евровидении-2013"
    01:58 19.05.2013
    11Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Огневич, исполнившая на "Евровидении" песню Gravity, завоевала 3-е место, набрав 214 баллов по результатам зрительского голосования и решения профессионального жюри.
    Финал Евровидение-2013 - представительница Дании Эммили де Форест
    Победителем "Евровидения" стала певица из Дании Эммили де Форест
    01:41 19.05.2013
    10Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Наивысшую оценку - 12 баллов - Дании поставили 8 из 39 стран. Среди них Великобритания, Сербия, Италия, Исландия, Франция, Ирландия, Словения, Македония.
    Первый полуфинал конкурса песни Евровидение-2013
    Финал "Евровидения-2013" стартовал в Мальме
    23:00 18.05.2013
    17Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Участница от Украины Злата Огневич выступит 22, после на сцене появится Марко Менгони из Италии
    Мальме - Евровидение-2013
    Столица "Евровидения" обрела крылья
    14:19 18.05.2013
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    Гостей конкурса бесплатно возят в городских автобусах, также по городу ездят спецшаттлы с символикой конкурса, на которых можно добраться до места проведения шоу комплекса Malmo Arena и до пресс-центра, расположенного рядом.
    Злата Огневич - Международный конкурс песни Евровидение-2013
    Злата Огневич выступит в финале "Евровидения" после певцов из Греции
    11:04 18.05.2013
    189Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    В этом году организаторы конкурса решили нарушить традицию и не станут открывать финал "Евровидения" выступлением победителя прошлого года.
    Дина Гарипова - Евровидение-2013
    Журналисты на "Евровидении" прочат России и Украине место в топ-5
    10:23 18.05.2013
    13Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    "И я бы назвал пять или шесть участников, у которых есть шансы на победу. Это Азербайджан, Россия, Украина, Дания, возможно, Норвегия, Мальта, Ирландия. Какие-то из этих стран и составят топ-5", - сказал эксперт.
    Евровидение-2013
    Финал "Евровидения" откроет парад конкурсантов, а закроет Лорин
    21:22 17.05.2013
    24Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Репетицию открыл парад конкурсантов, которые прошли по подвесному мосту над головами зрителей под специально написанный для конкурса участниками ABBA гимн Евровидения в исполнении хора. Каждый артист нес флаг своей страны.
    Злата Огневич - Евровидение-2013
    Азаров пожелал Злате Огневич победы на "Евровидении"
    18:21 17.05.2013
    51Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    "Я считаю, что она достойна победы, и мы будем переживать за нее. Давайте сделаем так, чтобы Злата чувствовала нашу поддержку и эта поддержка помогла ей убедительно победить в этом конкурсе", - написал Азаров в Facebook.
    Евровидение-2013 - участница от Эстонии Биргит Ыйгемеэль
    Номер Эстонии в финале "Евровидения" не лишится тумана
    17:56 17.05.2013
    18Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    В пятницу вопрос решился положительно - Биргит Ыйгемеэль в финале конкурса, так же как и во время отборочного тура, будет петь в окружении белого плотного дыма.
    Репетиция второго полуфинала конкурса песни Евровидение-2013
    Последние финалисты "Евровидения-2013" определятся в Швеции
    08:16 16.05.2013
    26Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Традиционно в каждом шоу "Евровидения" перед выступлением конкурсантов демонстрируется специально подготовленный номер-открытие. В этом году второй полуфинал стартует с удивительного по красоте технологичного перфоманса.
    Международный конкурс песни Евровидение-2013
    Номер эстонской певицы на "Евровидении" может остаться без тумана
    17:12 15.05.2013
    17Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Номер эстонской певицы Биргит Ыйгемеэль, с которым она выступит в финале "Евровидения-2013" в шведском Мальме 18 мая, может из-за экономии средств лишиться тумана.
    Дина Гарипова
    Гарипова живет "Евровидением" и обещает сделать в Швеции все возможное
    19:17 15.03.2013
    120Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Победительница телепроекта "Голос" Дина Гарипова, которая выступит от России на "Евровидении-2013", рассказала о подготовке к песенному соревнованию в Швеции и своих планах на будущее.
    Дина Гарипова
    Градский считает проект "Голос" лучшей подготовкой к "Евровидению"
    12:19 15.03.2013
    20Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Александр Градский отметил, что Дина Гарипова на 100% морально готова не только к "Евровидению", но и ко всему на свете.
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