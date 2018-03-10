Украину толкают к религиозной войне, но на УПЦ власть может обломать себе зубы, отмечают эксперты. При этом давление Запада на власть будет усиливаться, в том числе по делу о "раздеребаненных" 1,5 миллиардах долларов.
На днях в украинском сегменте соцсетей "всплыла" фотография, на которой сын главы Нацбанка "плещется" в бассейне с вином. У простых украинцев подобное фото вызвало весьма противоречивые чувства, а что же они пишут об этом в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.