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    Анатолий Клян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Оператор Первого канала Анатолий Клян. Архивное фото
    В России обвинили подполковника ВСУ в убийстве телеоператора
    10:50 27.02.2018
    429Донбасс: новое перемирие
    Подполковнику предъявили обвинение в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".
    Оператор Первого канала Анатолий Клян. Архивное фото
    Тело оператора Первого канала отправят в РФ в понедельник
    14:42 30.06.2014
    338Гибель телеоператора Первого канала в Донецке
    "Буквально в течение часа или двух тело погибшего журналиста будет отправлено в Россию", - сказал собеседник агентства.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Оператор Первого канала Анатолий Клян. Архивное фото
    В России обвинили подполковника ВСУ в убийстве телеоператора
    10:50 27.02.2018
    429
    Подполковнику предъявили обвинение в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".
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