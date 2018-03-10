наверх
10.03.2018
15:14
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
Анастасия Стоцкая
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Известная российская певица попала в базу "Миротворца"
14:10 26.02.2018
1280
Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
Анастасия Стоцкая внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Донбасс.
Анастасию Стоцкую исключили из состава жюри "Евровидения"
22:20 10.05.2016
40070
Без России: старт Евровидения в Киеве.
В ходе переговоров с организаторами конкурса российская вещательная компания RTR выступила с инициативой об исключении певицы из состава жюри. Голос Стоцкой не будет учтен при подсчете результатов.
Члена жюри от РФ уличили в нарушении правил Евровидения
15:13 10.05.2016
2671
Без России: старт Евровидения в Киеве.
Пользователи сети и журналисты уличили российскую певицу Анастасию Стоцкую в нарушении правил голосования национального жюри Евровидения, в состав которого она входит.
Скандал на Евровидении: член жюри от РФ нарушила правила конкурса
14:59 10.05.2016
3502
Без России: старт Евровидения в Киеве.
Одна из членов российского жюри Анастасия Стоцкая вела трансляцию репетиции первого полуфинала в социальной сети Periscope, тем самым якобы нарушив правила секретности голосования жюри.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками
21:21 09.03.2018
0
Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
Известная российская певица попала в базу "Миротворца"
14:10 26.02.2018
1280
Анастасия Стоцкая внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Донбасс.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Евровидение
3
Россия
1
Украина
1
жюри
1
скандалы
1
Подборка тегов
Анастасия Стоцкая
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги