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    Анастасия Стоцкая

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Певица Анастасия Стоцкая. Архивное фото
    Известная российская певица попала в базу "Миротворца"
    14:10 26.02.2018
    1280Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Анастасия Стоцкая внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Донбасс.
    Певица Анастасия Стоцкая
    Анастасию Стоцкую исключили из состава жюри "Евровидения"
    22:20 10.05.2016
    40070Без России: старт Евровидения в Киеве.
    В ходе переговоров с организаторами конкурса российская вещательная компания RTR выступила с инициативой об исключении певицы из состава жюри. Голос Стоцкой не будет учтен при подсчете результатов.
    Стоцкая нарушила правила секретности голосования жюри на Евровидении. Видео
    Члена жюри от РФ уличили в нарушении правил Евровидения 
    15:13 10.05.2016
    2671Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Пользователи сети и журналисты уличили российскую певицу Анастасию Стоцкую в нарушении правил голосования национального жюри Евровидения, в состав которого она входит.
    Певица Анастасия Стоцкая
    Скандал на Евровидении: член жюри от РФ нарушила правила конкурса
    14:59 10.05.2016
    3502Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Одна из членов российского жюри Анастасия Стоцкая вела трансляцию репетиции первого полуфинала в социальной сети Periscope, тем самым якобы нарушив правила секретности голосования жюри.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Певица Анастасия Стоцкая. Архивное фото
    Известная российская певица попала в базу "Миротворца"
    14:10 26.02.2018
    1280
    Анастасия Стоцкая внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Донбасс.
    Все теги