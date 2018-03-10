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    жюри

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Второй полуфинал Евровидения-2017
    Работа членов жюри на Евровидении не оплачивается - организаторы
    21:57 12.05.2017
    191Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Согласно заявлению Европейского вещательного союза, общая политика EBU определяет, что должность члена жюри Евровидения-2017 является почетной и неоплачиваемой.
    Джамала на Евровидении
    Датское жюри на "Евровидении" по ошибке присудило Украине 12 баллов
    00:12 16.05.2016
    4312Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Члены жюри ставят оценки от 1 до 26, где 1 - оценка для лучшей песни, а 26 - для худшей. Представитель датского жюри на международном песенном конкурсе "Евровидение" Хильда Хейк все сделала наоборот, в итоге предназначавшиеся Австралии 12 баллов ушли Украине.
    Певица Анастасия Стоцкая
    Анастасию Стоцкую исключили из состава жюри "Евровидения"
    22:20 10.05.2016
    40070Без России: старт Евровидения в Киеве.
    В ходе переговоров с организаторами конкурса российская вещательная компания RTR выступила с инициативой об исключении певицы из состава жюри. Голос Стоцкой не будет учтен при подсчете результатов.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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