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    Алексей Мушак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Пустая Верховная рада во время заседания
    Парламент не в состоянии голосовать за снятие моратория на землю - эксперт
    14:40 05.07.2017
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    Советник вице-премьер-министра Геннадия Зубко Олег Проценко в эфире "ГС" заявил, что мораторий на землю нардепы не отменяют по политическим соображениям, а в это время на теневом рынке миллионы людей уже продают свои паи.
    Ради экономического роста. Нардеп от БПП предложил отменить пенсии. Видео
    "Ради экономического роста". Нардеп от БПП предложил отменить пенсии 
    19:50 22.06.2017
    20769Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Алексей Мушак считает, что отменой пенсий Украина добьется экономического роста. По его мнению, появится возможность больше зарабатывать, и дети смогут сами позаботиться о родителях.
    Всеволод Степанюк
    Готова ли Украина к открытию рынка сельхозземель. Опрос экспертов
    16:45 14.12.2016
    622Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк и народный депутат Алексей Мушак в эфире "ГС" проанализировали, как открытие рынка сельхозземель отразится на экономике Украине.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Депутат от БПП: импичмента Порошенко не будет
    19:44 18.04.2016
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    По словам народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко» Алексея Мушака, объявление импичмента невозможно, так как не наберется достаточное количество голосов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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