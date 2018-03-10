Советник вице-премьер-министра Геннадия Зубко Олег Проценко в эфире "ГС" заявил, что мораторий на землю нардепы не отменяют по политическим соображениям, а в это время на теневом рынке миллионы людей уже продают свои паи.
Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Алексей Мушак считает, что отменой пенсий Украина добьется экономического роста. По его мнению, появится возможность больше зарабатывать, и дети смогут сами позаботиться о родителях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".