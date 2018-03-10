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    Александр Тимошенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Экс-президент Польши Александр Квасьневский
    Привязка Тимошенко к убийству Щербаня сомнительна - Квасьневский
    11:58 27.02.2013
    8Суд по делу об убийстве депутата Щербаня
    "Даже если они (обвинения) безупречны с юридической точки зрения, с политической стороны они сомнительны", - сказал экс-президент Польши.
    Защитник Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк
    Защита Тимошенко сетует, что ей не дают материалы по "делу Щербаня"
    12:37 01.02.2013
    2Проверка генпрокуратурой причастности Тимошенко к убийствам
    "Ключевые эпизоды, которые якобы содержат показания свидетелей о причастности Юлии Тимошенко к убийству Щербаня, защите предоставлять запрещено", - заявил в пятницу защитник экс-премьера Александр Плахотнюк.
    Александр Тимошенко
    Налоговая служба Украины арестовала активы мужа Тимошенко
    08:07 19.12.2012
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    Глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко призвал не искать политического подтекста в действиях налоговых органов: "Этот эпизод – это текущая работа, и никакой политики в нем нет".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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