"Ключевые эпизоды, которые якобы содержат показания свидетелей о причастности Юлии Тимошенко к убийству Щербаня, защите предоставлять запрещено", - заявил в пятницу защитник экс-премьера Александр Плахотнюк.
Глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко призвал не искать политического подтекста в действиях налоговых органов: "Этот эпизод – это текущая работа, и никакой политики в нем нет".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.