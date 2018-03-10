наверх
10.03.201817:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Леменов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Протестующие под Верховной Радой, 19 октября 2017
    Пути протестующих разошлись. У Рады остались лишь сторонники Саакашвили
    20:40 19.10.2017
    1783Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Партия "Движение новых сил" Михаила Саакашвили приняла решение оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения акции протеста, все остальные участники протеста продолжают добиваться выполнения требований "собственными методами".
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Фейковая реформа прокуратуры
    19:34 25.02.2016
    148Праздничное заявление Луценко
    В стране создали сразу несколько антикоррупционных ведомств, которые до сих пор не могут полноценно начать свою работу. Кто стоит за затягиванием реформы правоохранительных органов, рассказал эксперт РПР Александр Леменов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги

    Персоны