Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявляет о взятии под контроль помещений, которые в Киеве занимает редакция медиа-холдинга "Вести".
Нацагентство, выполняя постановление следственного судьи Печерского суда города Киева, приняло в управление квартиру в одном из жилых комплексов города Киева. По данным СМИ, речь идет о квартире экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
В стране создали сразу несколько антикоррупционных ведомств, которые до сих пор не могут полноценно начать свою работу. Кто стоит за затягиванием реформы правоохранительных органов, рассказал эксперт РПР Александр Леменов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".