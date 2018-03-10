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    Национальное агентство по розыску активов

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Силовики и один из ведущих радио Вести (слева)
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    11:36 08.02.2018
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    Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявляет о взятии под контроль помещений, которые в Киеве занимает редакция медиа-холдинга "Вести".
    Александр Клименко
    Агентство по розыску незаконных активов "изъяло" квартиру Клименко - СМИ
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    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Фейковая реформа прокуратуры
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    В стране создали сразу несколько антикоррупционных ведомств, которые до сих пор не могут полноценно начать свою работу. Кто стоит за затягиванием реформы правоохранительных органов, рассказал эксперт РПР Александр Леменов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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