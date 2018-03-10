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    Пивденный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch подтвердило рейтинги "ПриватБанка" и банка "Пивденный"
    12:18 26.11.2016
    3487Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Банк "Пивденный", по мнению Fitch, остается в определенной степени зависимым от ситуации на рынке, а управление его ликвидностью сильно зависит от доступа на валютный рынок.
    На месте взрыва у банка в Херсоне
    Первые кадры с места взрыва у херсонского банка 
    01:44 13.09.2016
    897Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Сильный взрыв прогремел в ночь на вторник, 13 сентября, возле отделения банка "Пивденный" в Херсоне, сообщают пользователи соцсети Facebook.
    На месте взрыва у банка в Херсоне
    Очевидцы сообщили о мощном взрыве у отделения банка в Херсоне
    01:27 13.09.2016
    839Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Судя по фото, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Интернет-пользователи сообщили, что взрыв был "очень сильный".
    Взрыв в банке Пивденный в Одессе
    Труханов обвинил команду Саакашвили в обстреле банка в Одессе
    10:57 27.04.2016
    1278Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Геннадий Труханов заявил, что последние события в Одессе свидетельствуют о нежелании его политических оппонентов "признать свое поражение по всем направлениям".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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