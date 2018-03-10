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    Печерская районная в г. Киеве государственная администрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Депутат от Самопомичи ползала на коленях в Печерской райадминистрации Киева
    В "Самопомичи" объяснили, почему их депутат ползала на коленях в Печерской РГА
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    Группа депутатов пыталась попасть в Печерскую райгосадминистрацию, чтобы услышать публичный отчет ее главы. Депутат Киевсовета Наталия Манойленко на коленях проползла по столу, пробираясь в зал РГА.
    Отделение ПриватБанка. Архивное фото
    Счета "ПриватБанка" арестованы по делу о хищении средств рефинансирования
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    Виктория Заверуха упала в обморок на заседании суда
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    04:17 24.07.2015
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Депутат от Самопомичи ползала на коленях в Печерской райадминистрации Киева
    В "Самопомичи" объяснили, почему их депутат ползала на коленях в Печерской РГА
    18:50 24.02.2018
    1392
    Группа депутатов пыталась попасть в Печерскую райгосадминистрацию, чтобы услышать публичный отчет ее главы. Депутат Киевсовета Наталия Манойленко на коленях проползла по столу, пробираясь в зал РГА.
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