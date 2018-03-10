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    Национальная коалиция оппозиции в Сирии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ситуация в Сирии
    Сирия - бесконечный конфликт 
    20:15 16.03.2015
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    Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) не намерена садиться за стол переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Сирийская внешняя оппозиция против переговоров с Асадом - ТВ
    17:19 16.03.2015
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    Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил, по информации СМИ, отказывается вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.
    Конфликт в Сирии
    Оппозиция Сирии договорилась о политическом разрешении конфликта в стране
    14:51 24.01.2015
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    Оппозиционеры также договорились провести в Каире весной расширенную конференцию для координации своих усилий.
    Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
    Керри объявил о выделении $40 млн долларов сирийской оппозиции
    03:18 25.09.2014
    67Вооруженный конфликт в Сирии.
    Госсекретарь США Джон Керри объявил о выделении 40 миллионов долларов сирийской оппозиции, выступая в среду на министерской встрече с Национальной сирийской коалицией.
    Ситуация в Сирии
    Крупные оппозиционные группировки в Сирии не признают Нацкоалицию
    08:51 25.09.2013
    7Вооруженный конфликт в Сирии.
    Несколько крупных оппозиционных группировок в Сирии заявили, что не признают Национальную коалицию сирийской оппозиции и революционных сил. В Сирии действуют разрозненные группировки боевиков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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