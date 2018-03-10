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Национальная коалиция оппозиции в Сирии
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Сирия - бесконечный конфликт
20:15 16.03.2015
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Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) не намерена садиться за стол переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом.
Сирийская внешняя оппозиция против переговоров с Асадом - ТВ
17:19 16.03.2015
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Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил, по информации СМИ, отказывается вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.
Оппозиция Сирии договорилась о политическом разрешении конфликта в стране
14:51 24.01.2015
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Оппозиционеры также договорились провести в Каире весной расширенную конференцию для координации своих усилий.
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Вооруженный конфликт в Сирии.
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15:17 09.03.2018
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