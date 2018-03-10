По словам прокурора Марии Семененко, на заседании будут оглашены протоколы осмотра места происшествия, осмотра тела, выемки и осмотра пуль, обнаруженных дома у Заура Дадаева, и гильз, найденных на месте происшествия.
Согласно процедуре, на предстоящем заседании прокурор огласит обвинительное заключение по делу, а обвиняемые скажут суду, признают они свою вину или нет. Также суд выработает порядок исследования доказательств по делу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".