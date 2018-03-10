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После оглашения обвинительного заключения по делу об убийстве Бориса Немцова все пять подсудимых заявили, что они невиновны. Кроме того, как стало известно в ходе заседания, правоохранители так и не смогли обнаружить оружие, из которого был убит Немцов.