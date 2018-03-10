Прокуратура просила о пожизненном заключении. Также суд лишил Дадаева звания лейтенанта и Ордена Мужества. Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.
Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами, среди плакатов традиционные лозунги либеральной оппозиции, большинство участников акции несёт плакаты с портретами и цитатами Немцова.
По словам прокурора Марии Семененко, на заседании будут оглашены протоколы осмотра места происшествия, осмотра тела, выемки и осмотра пуль, обнаруженных дома у Заура Дадаева, и гильз, найденных на месте происшествия.
После оглашения обвинительного заключения по делу об убийстве Бориса Немцова все пять подсудимых заявили, что они невиновны. Кроме того, как стало известно в ходе заседания, правоохранители так и не смогли обнаружить оружие, из которого был убит Немцов.
Согласно процедуре, на предстоящем заседании прокурор огласит обвинительное заключение по делу, а обвиняемые скажут суду, признают они свою вину или нет. Также суд выработает порядок исследования доказательств по делу.
Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев отметил, что расследование убийства Немцова "вызывает массу вопросов" и добавил, что "некоторые доказательства "вины" добыты (...) не совсем законными способами в нарушение УПК РФ, которые на суде могут быть не приняты".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".