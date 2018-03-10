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    Немцов Борис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Госдеп США призывает РФ найти организаторов убийства Немцова
    01:04 27.02.2018
    133Годовщина убийства Бориса Немцова
    Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что ведомство призывает "правительство России соблюдать свои обязательства по продвижению и защите универсальных прав человека".
    Борис Немцов. Архивное фото
    Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне назвали в честь Немцова
    23:49 09.01.2018
    136Годовщина убийства Бориса Немцова
    В городском совете Вашингтона рассчитывают на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели, то есть до 28 февраля.
    Памятник Борису Немцову открыли на Троекуровском кладбище
    Кличко анонсировал появление в Киеве сквера в честь Немцова
    11:42 12.10.2017
    68Годовщина убийства Бориса Немцова
    Мэр сообщил, что обсуждал возможность переименования объектов в Киеве в честь оппозиционного российского политика с его дочерью Жанной Немцовой. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Киевсовет.
    Борис Немцов. Архивное фото
    Убийца Немцова избежал пожизненного
    09:33 14.07.2017
    179Годовщина убийства Бориса Немцова
    Согласно приговору, отбывать наказание всем им предстоит в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал каждого из подсудимых на 100 тысяч рублей.
    Оглашение приговора обвиняемым в убийстве Бориса Немцова
    Дадаев получил 20 лет за убийство Немцова
    11:41 13.07.2017
    176Годовщина убийства Бориса Немцова
    Прокуратура просила о пожизненном заключении. Также суд лишил Дадаева звания лейтенанта и Ордена Мужества. Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.
    Обвиняемые в убийстве Бориса Немцова. Архивное фото
    Точка или многоточие? Присяжные вынесли вердикт по делу Немцова
    07:44 30.06.2017
    238Годовщина убийства Бориса Немцова
    Как отметила в прениях сторон прокурор Мария Семененко, Следственный комитет РФ продолжает поиск других организаторов и заказчика преступления.
    Обвиняемые в убийстве Бориса Немцова во время судебного заседания в Москве.
    Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова
    16:16 29.06.2017
    473Годовщина убийства Бориса Немцова
    Всего на скамье подсудимых пять человек – все они, по мнению присяжных, виновны в соучастии в убийстве политика. Дадаев, по мнению присяжных, снисхождения на заслуживает.
    Обвиняемые в убийстве Бориса Немцова во время судебного заседания в Москве.
    Присяжные не пришли к единогласному вердикту по делу об убийстве Немцова
    20:24 27.06.2017
    174
    Старшина коллегии присяжных сообщила, что прийти к единому мнению по вердикту не удалось. Судья принял решение объявить перерыв до завтра, 28 июня.
    Марш памяти Бориса Немцова
    Шествие в память Бориса Немцова в Москве 
    17:58 26.02.2017
    343Годовщина убийства Бориса Немцова
    Демонстрация двигалась от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара. Шествие проходило по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова.
    Председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова облили зелёнкой
    На марше памяти Немцова в Москве Касьянова облили зелёнкой 
    15:56 26.02.2017
    687Годовщина убийства Бориса Немцова
    В воскресенье в Москве прошла акция памяти Бориса Немцова. Председателя ПАРНАС Михаила Касьянова в ходе Марша памяти облили зеленкой, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье.
    Марш памяти Бориса Немцова
    В Москве проходит "Марш памяти Бориса Немцова"
    14:17 26.02.2017
    756
    Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами, среди плакатов традиционные лозунги либеральной оппозиции, большинство участников акции несёт плакаты с портретами и цитатами Немцова.
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Архивное фото
    Центр Москвы перекрыт из-за "Марша памяти Бориса Немцова"
    13:33 26.02.2017
    770
    По данным СМИ, центр Москвы перекрыт и были существенно усилены меры безопасности. Ожидается, что в марше примет участие большое количество людей.
    Анзор Губашев во время судебного заседания по делу об убийстве Бориса Немцова
    ЕСПЧ обязал РФ выплатить 13 тыс евро двум обвиняемым в убийстве Немцова
    02:41 31.01.2017
    369Годовщина убийства Бориса Немцова
    Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу защиты и постановил взыскать в пользу братьев Губашевых, обвиняемых в убийстве российского политика, компенсацию по 6,5 тысяч евро каждому.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко о Немцове: можно быть одновременно патриотом РФ и другом Украины
    13:36 09.10.2016
    303
    Петр Порошенко напомнил, что сегодня Немцову исполнилось бы 57 лет: "Для нас, украинцев, Борис Немцов навсегда останется патриотом России и другом Украины".
    Темерлан Эскерханов во время судебного заседания по делу об убийстве Бориса Немцова
    Во вторник суд в Москве рассмотрит доказательства обвинения по "делу Немцова"
    02:09 04.10.2016
    106Годовщина убийства Бориса Немцова
    По словам прокурора Марии Семененко, на заседании будут оглашены протоколы осмотра места происшествия, осмотра тела, выемки и осмотра пуль, обнаруженных дома у Заура Дадаева, и гильз, найденных на месте происшествия.
    Суд по делу Немцова
    Судебное заседание по делу об убийстве Бориса Немцова 
    22:41 03.10.2016
    142Годовщина убийства Бориса Немцова
    Главный обвиняемый по делу об убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев не признал себя виновным. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев суду присяжных.
    Обвиняемые Хамзат Бахаев и Темерлан Эскерханов во время судебного заседания по делу об убийстве Бориса Немцова
    В суде по делу Немцова все пять подсудимых заявили, что невиновны
    22:21 03.10.2016
    63Годовщина убийства Бориса Немцова
    После оглашения обвинительного заключения по делу об убийстве Бориса Немцова все пять подсудимых заявили, что они невиновны. Кроме того, как стало известно в ходе заседания, правоохранители так и не смогли обнаружить оружие, из которого был убит Немцов.
    Прощание с Борисом Немцовым. Архивное фото
    Фигуранты "дела Немцова" получили за убийство политика 15 млн рублей
    12:38 03.10.2016
    297Годовщина убийства Бориса Немцова
    Как сообщила государственный обвинитель Мария Семененко, следствие так и не смогло обнаружить орудие убийства Бориса Немцова. При этом она подчеркнула, что в деле также есть "ряд неустановленных лиц".
    Подозреваемые в убийстве Б.Немцова. Архивное фото
    В Москве в понедельник суд начнет слушания по делу об убийстве Немцова
    00:29 03.10.2016
    98Годовщина убийства Бориса Немцова
    Согласно процедуре, на предстоящем заседании прокурор огласит обвинительное заключение по делу, а обвиняемые скажут суду, признают они свою вину или нет. Также суд выработает порядок исследования доказательств по делу.
    Памятник Борису Немцову открыли на Троекуровском кладбище
    В Чечне поддержал предложение о проверке "украинского следа" в убийстве Немцова
    19:22 29.08.2016
    270Годовщина убийства Бориса Немцова
    Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев отметил, что расследование убийства Немцова "вызывает массу вопросов" и добавил, что "некоторые доказательства "вины" добыты (...) не совсем законными способами в нарушение УПК РФ, которые на суде могут быть не приняты".
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    01:04 27.02.2018
    133
    Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что ведомство призывает "правительство России соблюдать свои обязательства по продвижению и защите универсальных прав человека".
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