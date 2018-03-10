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    Министерство регионального развития РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Ситуация в Славянске
    Чиновники Минрегиона в Ростове решат ситуацию с украинскими беженцами
    18:17 05.06.2014
    120Отношения Украины и России
    Замглавы Минрегиона России Светлана Иванова и начальник министерского департамента госполитики в сфере межнациональных отношений Александр Журавский выехали в Ростовскую область для урегулирования ситуации с беженцами из Украины.
    Игорь Слюняев
    Глава Минрегиона РФ: земли в Крыму массово изыматься не будут
    12:14 29.04.2014
    24Присоединение Крыма к РФ
    Государство не намерено массово изымать земли в Крыму, несмотря на данные об имевших место самозахватах, однако законность сделок по недвижимости будет проверяться, заявил журналистам глава Минрегиона России Игорь Слюняев.
    Телефоны
    Половина звонков в Минрегион РФ касается вопросов гражданства
    16:03 28.04.2014
    53Присоединение Крыма к РФ
    Более тысячи звонков от жителей Украины поступило за месяц на горячую линию Министерства регионального развития РФ, свыше половины из них касались вопросов получения российского гражданства, сообщает Минрегион.
    Минрегион РФ создал рабочую группу по разработке крымской ФЦП до 2020
    15:20 23.04.2014
    28Присоединение Крыма к РФ
    Межведомственная рабочая группа по разработке Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года" начинает работу при министерстве регионального развития РФ.
    Здание Министерства регионального развития РФ в Москве
    Минрегион РФ подготовил проект указа о едином генплане Крыма
    18:09 09.04.2014
    18Присоединение Крыма к РФ
    Минрегион России приступил к разработке объединенной схемы территориального планирования Крыма и Севастополя, в частности, подготовлен и разослан проект указа о едином генплане двух этих регионов.
    Митинг в Донецке
    Минрегион РФ: жители юго-востока Украины жалуются на преследование
    17:20 09.04.2014
    26Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Множество жалоб поступает в последние дни на горячую линию Минрегиона России от жителей юго-востока Украины и других областей страны на насильственные действия в свой адрес.
    Минрегион РФ: уже приняло более 120 звонков и 500 писем из Украины
    10:44 26.03.2014
    12Отношения Украины и России
    "Горячая линия" Минрегиона РФ для жителей Украины за два дня работы приняла 127 звонков, еще более 500 обращений поступило на электронную почту ведомства: люди интересуются возможностью переселения в Россию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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