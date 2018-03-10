Замглавы Минрегиона России Светлана Иванова и начальник министерского департамента госполитики в сфере межнациональных отношений Александр Журавский выехали в Ростовскую область для урегулирования ситуации с беженцами из Украины.
Государство не намерено массово изымать земли в Крыму, несмотря на данные об имевших место самозахватах, однако законность сделок по недвижимости будет проверяться, заявил журналистам глава Минрегиона России Игорь Слюняев.
Более тысячи звонков от жителей Украины поступило за месяц на горячую линию Министерства регионального развития РФ, свыше половины из них касались вопросов получения российского гражданства, сообщает Минрегион.
Межведомственная рабочая группа по разработке Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года" начинает работу при министерстве регионального развития РФ.
"Горячая линия" Минрегиона РФ для жителей Украины за два дня работы приняла 127 звонков, еще более 500 обращений поступило на электронную почту ведомства: люди интересуются возможностью переселения в Россию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".