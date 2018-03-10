Инцидент произошел на трассе Ростов - Таганрог. По данным следователей, подозреваемый, будучи за рулем Hyundai Elantra, несколько раз выстрелил в водителя и пассажира Hyundai Solaris - в нем ехали мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения.
По данным ГУМВД РФ, ДТП произошло на автодороге Самбек - Успенская с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства. В результате ДТП один из автобусов перевернулся, погибли четыре человека.
Ростовский порт не намерен пускать украинский лайнер "Генерал Ватутин", просьб от экипажа лайнера об этом не поступало, сообщил РИА Новости начальник службы эксплуатации АО "Ростовский порт" Виталий Вирабян.
Как отмечается, по предварительным данным, шесть пассажиров "Газели" погибли, трое человек пострадали в результате ДТП. По информации ГУ МВД по Ростовской области, маршрутка столкнулась с ехавшим в попутном направлении "КамАЗом".
В сети выложили запись переговоров якобы диспетчеров аэропорта Ростова-на-Дону с пилотами рухнувшего Boeing-737. Из записи можно заключить, что вплоть до катастрофы радиообмен шел в штатном режиме, пилоты не сообщали о проблемах на борту.
Переселенцы с Донбасса готовятся встречать Новый год вдали от родных мест. Перебравшиеся в "материковую" Украину, Россию и даже махнувшие за океан люди делятся воспоминаниями о том, как изменилась их жизнь за последний год.
Замглавы Минрегиона России Светлана Иванова и начальник министерского департамента госполитики в сфере межнациональных отношений Александр Журавский выехали в Ростовскую область для урегулирования ситуации с беженцами из Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".