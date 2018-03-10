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    Ростов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Наручники. Архивное фото
    Обвиняемый в подготовке терактов в РФ украинец осужден на 12 лет
    11:52 31.07.2017
    436
    Северо-Кавказский окружной военный суд сообщил, что осужденный гражданин Украины должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Представитель ведомства добавил, что подсудимый раскаялся.
    Кадры задержания полицейского, расстрелявшего бывшую жену и тестя в Ростове. Видео
    Кадры задержания полицейского, расстрелявшего бывшую жену и тестя в Ростове 
    01:56 12.07.2017
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    Инцидент произошел на трассе Ростов - Таганрог. По данным следователей, подозреваемый, будучи за рулем Hyundai Elantra, несколько раз выстрелил в водителя и пассажира Hyundai Solaris - в нем ехали мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения.
    На месте аварии с пассажирским автобусом из Донецка под Ростовом, 4 погибших. Видео
    На месте аварии с пассажирским автобусом из Донецка под Ростовом, 4 погибших 
    00:31 18.06.2017
    362
    По данным ГУМВД РФ, ДТП произошло на автодороге Самбек - Успенская с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства. В результате ДТП один из автобусов перевернулся, погибли четыре человека.
    Круизный лайнер Генерал Ватутин
    Стало известно, почему украинский круизный лайнер ушел в Ростов
    14:40 06.06.2017
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    Ростовский порт не намерен пускать украинский лайнер "Генерал Ватутин", просьб от экипажа лайнера об этом не поступало, сообщил РИА Новости начальник службы эксплуатации АО "Ростовский порт" Виталий Вирабян.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Суд Ростова не сможет обеспечить 18 мая видеоконференцию Януковича
    18:18 17.05.2017
    263Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как сообщили в Ростовском областном суде, видеоконференции не будет, так как не поступил соответствующий запрос из Оболонского суда Киева.
    ДТП под Ростовом
    Погибшие в ДТП под Ростовом являются украинцами - источник
    12:06 21.11.2016
    2022
    В ночь на понедельник на 847-м километре трассы М-4 "Дон": столкнулись пассажирская "Газель" и "КамАЗ" с прицепом. ГУМЧС по Ростовской области сообщало о шести погибших и трех пострадавших.
    ДТП в Ростове
    Под Ростовом шесть человек погибли при столкновении маршрутки с "КамАЗом"
    07:43 21.11.2016
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    Как отмечается, по предварительным данным, шесть пассажиров "Газели" погибли, трое человек пострадали в результате ДТП. По информации ГУ МВД по Ростовской области, маршрутка столкнулась с ехавшим в попутном направлении "КамАЗом".
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Два украинца погибли в ДТП под Ростовом
    07:27 24.08.2016
    706
    Сообщается, что на 895-м километре федеральной трасы М-4 Дон микроавтобус с украинскими номерами врезался в разделительный отбойник. Девять человек пострадали, в том числе двое погибли.
    Сотрудники правоохранительных органов в РФ. Архивное фото
    Крупная драка произошла в студенческом городке Ростова
    22:10 20.05.2016
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    Согласно информации российской полиции, после драки были задержаны девять человек. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и точное количество участников.
    В сети появилась запись переговоров пилотов разбившегося в Ростове Boeing
    В сети появилась запись переговоров пилотов рухнувшего Boeing-737 
    21:57 19.03.2016
    1119Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    В сети выложили запись переговоров якобы диспетчеров аэропорта Ростова-на-Дону с пилотами рухнувшего Boeing-737. Из записи можно заключить, что вплоть до катастрофы радиообмен шел в штатном режиме, пилоты не сообщали о проблемах на борту.
    Очередное заседание суда по делу Надежды Савченко
    Ростовский облсуд подтвердил законность продления ареста Савченко
    13:15 05.10.2015
    819Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Постановление Донецкого горсуда осталось без изменений. В ходе заседания Савченко и ее защита вновь подняли вопрос о предоставлении ей иммунитета на правах делегата Украины в ПАСЕ.
    Центр помощи беженцам в Киеве
    Уроки жизни и географии беженцев Донбасса: от Ростова до Аризоны
    10:45 30.12.2014
    955Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Переселенцы с Донбасса готовятся встречать Новый год вдали от родных мест. Перебравшиеся в "материковую" Украину, Россию и даже махнувшие за океан люди делятся воспоминаниями о том, как изменилась их жизнь за последний год.
    Ситуация в Славянске
    Чиновники Минрегиона в Ростове решат ситуацию с украинскими беженцами
    18:17 05.06.2014
    120Отношения Украины и России
    Замглавы Минрегиона России Светлана Иванова и начальник министерского департамента госполитики в сфере межнациональных отношений Александр Журавский выехали в Ростовскую область для урегулирования ситуации с беженцами из Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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