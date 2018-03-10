Позиция российской стороны, по словам Демчишина, заключается в том, что "предоставляя дисконт или формируя цену ежеквартально, она выполняет свои обязательства или формирует достаточные условия для того, чтобы Украина могла подготовиться к отопительному сезону".
Сама суть трехстороннего договора им (России) непонятна, они не видят сейчас необходимости подписывать трехсторонний договор, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
Проблема не в цене газа, а в том, что тот, кто не имеет возможности заплатить, должен получить дотацию от государства и заплатить за газ столько, сколько он платил вчера, заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".