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    Министерство энергетики и электрификации Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Линия электропередач. Архивное фото
    Минэнерго РФ не получало уведомления от Украины о прекращении закупок электроэнергии
    21:46 09.11.2015
    130Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Официального уведомления от украинской стороны о прекращении закупок российской электроэнергии не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства Минэнерго РФ.
    Линия электропередач. Архивное фото
    Украина подняла цену на электричество для Крыма с 1 июля на 14%
    16:11 02.07.2015
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    Украина подняла цену для Крыма, существенно, с 1 июля до 3,42 киловатт-час, а было 2,99, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
    Владимир Демчишин
    Украина настаивает на подписании соглашения по газу на весь зимний период
    22:16 30.06.2015
    327Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Позиция российской стороны, по словам Демчишина, заключается в том, что "предоставляя дисконт или формируя цену ежеквартально, она выполняет свои обязательства или формирует достаточные условия для того, чтобы Украина могла подготовиться к отопительному сезону".
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    Демчишин: РФ не видит необходимости подписывать договор по газу с Украиной и ЕК
    21:57 30.06.2015
    274Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Сама суть трехстороннего договора им (России) непонятна, они не видят сейчас необходимости подписывать трехсторонний договор, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
    Владимир Демчишин
    Демчишин: следующие переговоры Украины, РФ и ЕК по газу пройдут в сентябре
    21:47 30.06.2015
    196Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Цена на российский газ в $247 не устраивает Украину, Киев настаивает на скидке в 30% от контрактной цены, заявил министр энергетики Украины Владимир Демчишин.
    Министр энергетики Владимир Демчишин
    Демчишин: снижение цены на газ для населения невозможно
    14:27 27.05.2015
    1067Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Проблема не в цене газа, а в том, что тот, кто не имеет возможности заплатить, должен получить дотацию от государства и заплатить за газ столько, сколько он платил вчера, заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.
    Уголь
    Украина не располагает и месячным запасом угля - Минэнерго
    12:38 19.11.2014
    264"Золотой" уголь Продана
    В ведомстве сообщили, что если произойдет какой-либо сбой с железной дорогой, с растаможкой или с погодными условиями - ТЭС в Украине остановятся и произойдет разбалансирование системы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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