По информации ГСЧС, с 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 15 населенных пунктов в трех областях.
Единственным позитивным моментом станет то, что "Луганское энергетическое объединение" не будет накапливать долги за электроэнергию. Об этом в эфире "ГС" сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
По словам гендиректора Луганского энергетического объединения Владимира Грицая, в Луганском энергетическом объединении получили документы от ГП "Энергорынок" о том, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток на неподконтрольные территории.
Закон предусматривает двухлетний переходный период с момента вступления на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.
Бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что вместе с законом о рынке электроэнергии в Украине нужно принимать шаги по построению конкурентного рынка.
Запасов угля на складах теплоэлектростанций хватит не больше чем на месяц, и если организаторы блокады железнодорожного сообщения с ДЛНР достигнут своей цели, дальше последуют веерные отключения, заявил Валентин Землянский.
Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко и глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в эфире ГС прокомментировали пожар в на Чоколовском бульваре в Киеве и пояснили, почему электросети не выдерживают нагрузку.
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что если в течение десяти дней в украинской объединенной энергосистеме не будет возмещен дефицит угля, то возникнет угроза веерных отключений.
Рост среднесуточной температуры воздуха традиционно повлек увеличение электропотребления населением, в том числе вследствие массового использования кондиционеров и интенсивного полива сельскохозяйственных угодий.
По информации оперативного штаба "Крымэнерго" по ликвидации ЧС, в связи с выполнением плановых ремонтных работ по переустройству заходов КВЛ 220 кВ энергомоста на переходных пунктах "Крым" и "Кубань" вводится снижение оперативного лимита по Крыму.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".