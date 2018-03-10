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    электроэнергетика

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов
    Чрезвычайная ситуация в Одесской области, губернатор просит помощи
    15:50 19.01.2018
    991Украина остановилась в снежных заносах
    Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьеру Владимиру Кистиону.
    Одессу завалило снегом
    Полтора десятка населенных пунктов обесточены из-за непогоды
    09:35 17.01.2018
    134Украина остановилась в снежных заносах
    По информации ГСЧС, с 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 15 населенных пунктов в трех областях.
    Счета ЖКХ
    В последние дни года украинцам... подняли тарифы на электроэнергию и воду
    14:06 29.12.2017
    3108Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Новый год принесет жителям страны не только новые надежды и мечты, но и новые тарифы на ЖКХ: платить придется больше за электроэнергию и тепло. Немного повезло пока только киевлянам.
    Линии электропередач. Архивное фото
    В Минэнерго заявили о снижении цены на электроэнергию
    06:46 09.08.2017
    1350
    По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, баланс, который готовится на 2018 год, энергетический баланс Украины, предусматривает дальнейший рост атомной энергетики.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Марунич: прекращение поставок электричества в ЛНР - новый фактор дестабилизации
    22:04 24.04.2017
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    Единственным позитивным моментом станет то, что "Луганское энергетическое объединение" не будет накапливать долги за электроэнергию. Об этом в эфире "ГС" сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
    Линии электропередачи
    Со вторника Украина прекращает поставки электричества в ЛНР
    05:11 24.04.2017
    2960Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам гендиректора Луганского энергетического объединения Владимира Грицая, в Луганском энергетическом объединении получили документы от ГП "Энергорынок" о том, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток на неподконтрольные территории.
    Последствия непогоды в Одесской области
    В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 40 населенных пунктов
    04:23 24.04.2017
    44Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тысяч 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
    Верховная Рада Украины
    В Раде приняли законпроект о рынке электроэнергии
    15:42 13.04.2017
    378Украина в тисках энергозависимости
    Закон предусматривает двухлетний переходный период с момента вступления на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.
    Андрей Герус
    Герус: либерализация рынка электроэнергии приведет к росту тарифов
    22:58 06.04.2017
    190Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что вместе с законом о рынке электроэнергии в Украине нужно принимать шаги по построению конкурентного рынка.
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    Украина не намерена возобновлять поставки электроэнергии в Крым
    21:41 13.02.2017
    827Новый год - новая энергоблокада Крыма
    По словам министра энергетики Игоря Насалика, Украина не поставляет ни одного киловатта электроэнергии в Крым, и нет даже разговоров о возможности поставок.
    Электростанция. Архивное фото
    Минэнерго РФ: Украина не просила у России поставить электроэнергию
    17:57 13.02.2017
    827Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По информации пресс-службы Минэнерго РФ, правительство Украины не обращалось к России по поставкам электроэнергии в связи с дефицитом угля на энергогенерирующих станциях.
    Андрей Герус
    Уголь и тарифы: на формуле "Роттердам+" крадут более 10 млрд грн - эксперт
    18:39 11.02.2017
    3196Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Эксперт в сфере энергетики Андрей Герус в эфире "ГС" заявил, что несмотря на то, откуда поступает уголь, Украина считает его по формуле "Роттердам плюс".
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Уголь уходит, блокада продолжается. Когда веерные отключения?
    18:24 30.01.2017
    9285Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Запасов угля на складах теплоэлектростанций хватит не больше чем на месяц, и если организаторы блокады железнодорожного сообщения с ДЛНР достигнут своей цели, дальше последуют веерные отключения, заявил Валентин Землянский.
    В киевском ресторане произошел пожар. Архивное фото
    В Киеве пожары из-за отсутствия горячей воды и отопления - эксперты
    08:03 31.10.2016
    1071Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко и глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в эфире ГС прокомментировали пожар в на Чоколовском бульваре в Киеве и пояснили, почему электросети не выдерживают нагрузку.
    Последствия обстрела поселка Крутая балка в Донецкой области
    Шесть населенных пунктов на юге ДНР обесточены из-за обстрелов
    01:41 19.10.2016
    139Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам представителя силовых структур самопровозглашенной Донецкой народной республики, сейчас шесть населенных пунктов на юге ДНР без света, повреждена опора линии электропередачи.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Кличко: счета "Киевэнерго" и более ста других энергокомпаний разблокированы
    03:46 13.07.2016
    598Тарифные протесты.
    По словам мэра Киева Виталия Кличко, расчетные счета "Киевэнерго" уже разблокированы и столица успеет вовремя подготовиться к отопительному сезону.
    Сотрудники Трипольской ТЭС в Украинке. Архивное фото
    Веерные отключения. Украине до "конца света" осталось 10 дней
    14:00 05.07.2016
    13798Украина на грани блэкаута
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что если в течение десяти дней в украинской объединенной энергосистеме не будет возмещен дефицит угля, то возникнет угроза веерных отключений.
    Уголь
    Минэнерго сообщает о критически низких запасах антрацита
    19:11 24.06.2016
    950Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Рост среднесуточной температуры воздуха традиционно повлек увеличение электропотребления населением, в том числе вследствие массового использования кондиционеров и интенсивного полива сельскохозяйственных угодий.
    Строительство энергомоста из России в Крым
    Крыму на неделю снизят переток по энергомосту из Краснодарского края
    02:33 08.04.2016
    799
    По информации оперативного штаба "Крымэнерго" по ликвидации ЧС, в связи с выполнением плановых ремонтных работ по переустройству заходов КВЛ 220 кВ энергомоста на переходных пунктах "Крым" и "Кубань" вводится снижение оперативного лимита по Крыму.
    Электростанция. Архивное фото
    Украина возобновит экспорт электроэнергии в Белоруссию и Молдавию
    15:30 26.01.2016
    478Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Минэнерго со второго квартала сможет в балансе предусматривать экспорт электроэнергии максимальный в Молдову и максимальный экспорт в Белоруссию, заявил замглавы Минэнерго Украины Александр Светелик.
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    19:15 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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