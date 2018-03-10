По словам Новака, многое будет зависеть от температурного режима, климатических условий. "Мы считаем, что без дополнительной закупки газа Украина не пройдет зимний период, основные холода обычно в феврале-марте", - отметил он.
Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что зимний пакет предусматривает как предоставление скидки сразу на два квартала со стороны РФ, так и обеспечение финансирования закачки газа в украинские ПХГ со стороны ЕК.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".