наверх
10.03.201807:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Минэнерго России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Новак: Минэнерго РФ не получало обращений Украины по покупке угля
    18:04 17.03.2017
    459Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Отвечая на вопрос, обращались ли представители Украины в связи с нехваткой угля, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что официальных обращений не было.
    Александр Новак
    Новак: неопределенность на мировом рынке нефти сохраняется
    22:23 06.03.2017
    99
    По словам министра энергетики РФ Александра Новака, существует большая неопределенность на рынке, и эта неопределенность не уменьшается даже независимо от того, что цены стабилизировались.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Встреча Насалика и Новака ожидается 21 сентября - источник
    22:45 11.09.2016
    138Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    О предварительно согласованной встрече Игоря Насалика и Александра Новака в Минске сообщил РИА Новости источник с российской стороны, участвующий в обсуждении.
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Украина не пройдет зимний период без дополнительных закупок газа - Новак
    19:24 16.01.2016
    1158Газ из России: "зимний пакет".
    По словам Новака, многое будет зависеть от температурного режима, климатических условий. "Мы считаем, что без дополнительной закупки газа Украина не пройдет зимний период, основные холода обычно в феврале-марте", - отметил он.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    Электроснабжение Крыма восстановлено в полном объеме - Минэнерго РФ
    11:05 08.12.2015
    3993Новый год - новая энергоблокада Крыма
    По сообщению Минэнерго России, переток электроэнергии из Украины составляет 104 МВт. Утром Херсонская ОГА сообщила, что заработала ЛЭП "Каховская-Титан", поставляющая электричество на полуостров.
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Новак: РФ рассмотрит ответные меры против Украины после блэкаута в Крыму
    21:22 23.11.2015
    1428Энергоблокада: Крым без электричества
    Вопрос ответных мер в отношении Украины в связи с обесточиванием Крыма будет рассматриваться в ближайшей перспективе, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
    Магазин в Симферополе при отключении света
    Топлива для дизель-генераторов в Крыму хватит на 13 дней - Минэнерго РФ
    11:58 23.11.2015
    428Энергоблокада: Крым без электричества
    Министерство энергетики сообщило, что при работе генераторов в течение 8 часов ежедневно, запасов топлива на полуострове хватит менее, чем на две недели.
    Линия электропередач. Архивное фото
    Минэнерго РФ не получало уведомления от Украины о прекращении закупок электроэнергии
    21:46 09.11.2015
    130Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Официального уведомления от украинской стороны о прекращении закупок российской электроэнергии не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства Минэнерго РФ.
    Газокомпрессорная станция
    РФ и ЕК согласовали зимний пакет поставок газа в Украину - Новак
    17:37 11.09.2015
    626Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что зимний пакет предусматривает как предоставление скидки сразу на два квартала со стороны РФ, так и обеспечение финансирования закачки газа в украинские ПХГ со стороны ЕК.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны