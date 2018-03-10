Торги по евро стартовали в понедельник на уровне 28,88-28,94 грн/евро, а закрылись в диапазоне 28,82-28,90 грн/евро. Таким образом, курс евро по отношению к гривне за день снизился на несколько копеек.
Торги по евро проходят на уровне 26,70-26,91 грн/евро, по российскому рублю — 0,313-0,316 грн/рубль. Национальный банк установил на 25 января официальный курс доллара на уровне 2479,22 гривны за 100 долларов.
Торги по евро проходят на уровне 26,71-26,87 грн/евро, по российскому рублю — 0,304-0,306 грн/рубль. Национальный банк установил на 22 января официальный курс доллара на уровне 2452,17 гривны за 100 долларов.
Торги по евро проходят на уровне 26,60-26,82 грн/евро, по российскому рублю — 0,289-0,292 грн/рубль. Национальный банк установил на 21 января официальный курс доллара на уровне 2466,10 гривны за 100 долларов.
Торги по евро проходят на уровне 27,07-27,51 грн/евро, по российскому рублю — 0,309-0,315 грн/рубль. Национальный банк установил на 20 января официальный курс доллара на уровне 2484,43 гривны за 100 долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".