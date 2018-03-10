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    Межбанк Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 237
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    Гривна и доллары
    Доллар закрыл неделю на межбанке на отметке 27,75 грн
    19:03 13.01.2017
    598Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Сообщается, что торги по евро в пятницу на межбанке завершились на уровне 29,32-29,43 грн/евро, по российскому рублю — 0,465-0,467 грн/рубль, по доллару - 27,65-27,75 грн/долл.
    Доллары и гривны
    Межбанк закрыл неделю обвалом гривны
    18:54 26.08.2016
    3181Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Сообщается, что торги по евро в пятницу на межбанке завершились на уровне 28,74-28,79 грн/евро, по российскому рублю — 0,392-0,393 грн/рубль, по доллару - 25,44-25,48 грн/долл.
    Доллары и гривны
    Гривна обвалилась на межбанке
    18:15 19.08.2016
    9455Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Сообщается, что торги по евро в пятницу на межбанке завершились на уровне 28,59-28,65 грн/евро, по российскому рублю — 0,395-0,396 грн/рубль, по доллару - 25,27-25,32 грн/долл.
    Гривна и доллары
    Гривна укрепляется на межбанке
    17:51 23.05.2016
    214
    Сообщается, что торги по евро в понедельник на межбанке завершились на уровне 28,10-28,15 грн/евро, по российскому рублю — 0,374-0,375 грн/рубль, по доллару - 25,12-25,17 грн/долл.
    Доллары и евро
    Доллар закрыл неделю на межбанке на отметке 25,17 грн
    18:56 20.05.2016
    35
    Сообщается, что торги по евро в пятницу на межбанке завершились на уровне 28,19-28,24 грн/евро, по российскому рублю — 0,375-0,376 грн/рубль, по доллару - 25,12-25,17 грн/долл.
    Доллары
    Межбанк открылся долларом по 25,24 грн
    11:15 20.05.2016
    51
    Как сообщается, торги по евро в пятницу открылись на уровне 28,25-28,31 грн/евро, по российскому рублю — 0,379-0,380 грн/рубль, по доллару - 25,18-25,24 грн/долл.
    Доллары и евро
    Гривна укрепляется на межбанке
    18:58 19.05.2016
    389
    Как сообщается, торги по евро в четверг закрылись на уровне 28,22-28,27 грн/евро, по российскому рублю — 0,376-0,377 грн/рубль, по доллару - 25,20-25,25 грн/долл.
    Доллары
    Межбанк закрылся долларом по 25,27 грн
    18:49 18.05.2016
    27
    Как сообщается, торги по евро в среду закрылись на уровне 28,44-28,48 грн/евро, по российскому рублю — 0,386-0,387 грн/рубль, по доллару - 25,24-25,27 грн/долл.
    Доллары
    Межбанк закрылся долларом по 25,29 грн
    18:12 17.05.2016
    53
    Как сообщается, торги по евро во вторник закрылись на уровне 28,60-28,67 грн/евро, по российскому рублю — 0,389-0,390 грн/рубль, по доллару - 25,23-25,29 грн/долл.
    Гривна и доллары
    Гривна укрепилась на межбанке
    18:52 16.05.2016
    83
    Как сообщается, торги по евро в понедельник закрылись на уровне 28,73-28,78 грн/евро, по российскому рублю — 0,391-0,392 грн/рубль, по доллару - 25,36-25,40 грн/долл.
    Гривна и доллары
    Гривна опустилась на межбанке на 11 копеек
    17:29 13.05.2016
    72
    Как сообщается, торги по евро в пятницу закрылись на уровне 28,73-28,81 грн/евро, по российскому рублю — 0,388-0,390 грн/рубль, по доллару - 25,42-25,49 грн/долл.
    Доллары и евро
    На межбанке зафиксирован рост курса доллара
    17:46 12.05.2016
    125
    Как сообщается, торги по евро в четверг закрылись на уровне 28,88-28,95 грн/евро, по российскому рублю — 0,388-0,390 грн/рубль, по доллару - 25,31-25,38 грн/долл.
    Доллары США и евро
    Межбанк открылся подорожанием доллара и евро
    10:27 06.04.2016
    151Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Торги по евро на межбанковском валютном рынке проходят на уровне 29,48-29,65 грн/евро, по российскому рублю — 0,379-0,381 грн/рубль. Доллар торгуется в диапазоне 29,95-26,10 грн/долл.
    Евро
    Межбанк закрылся снижением курса евро
    17:50 08.02.2016
    234Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Торги по евро стартовали в понедельник на уровне 28,88-28,94 грн/евро, а закрылись в диапазоне 28,82-28,90 грн/евро. Таким образом, курс евро по отношению к гривне за день снизился на несколько копеек.
    Доллары и евро
    Межбанк открыл неделю ростом доллара и евро
    11:12 25.01.2016
    221Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Торги по евро проходят на уровне 26,70-26,91 грн/евро, по российскому рублю — 0,313-0,316 грн/рубль. Национальный банк установил на 25 января официальный курс доллара на уровне 2479,22 гривны за 100 долларов.
    Гривна и доллары
    Межбанк открылся стабильным долларом
    10:30 22.01.2016
    127Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Торги по евро проходят на уровне 26,71-26,87 грн/евро, по российскому рублю — 0,304-0,306 грн/рубль. Национальный банк установил на 22 января официальный курс доллара на уровне 2452,17 гривны за 100 долларов.
    Доллары
    Доллар и евро подешевели при открытии межбанка
    10:53 21.01.2016
    256Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Торги по евро проходят на уровне 26,60-26,82 грн/евро, по российскому рублю — 0,289-0,292 грн/рубль. Национальный банк установил на 21 января официальный курс доллара на уровне 2466,10 гривны за 100 долларов.
    Гривна и доллары. Архивное фото
    Гривна укрепилась при открытии межбанка
    10:53 20.01.2016
    310Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Торги по евро проходят на уровне 27,07-27,51 грн/евро, по российскому рублю — 0,309-0,315 грн/рубль. Национальный банк установил на 20 января официальный курс доллара на уровне 2484,43 гривны за 100 долларов.
    Евро
    При открытии межбанка евро подорожал до 27 гривен
    10:43 19.01.2016
    160Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Торги по евро проходят на уровне 26,81-27,03 грн/евро, по российскому рублю — 0,314-0,317 грн/рубль. Накануне торги по евро закрылись в диапазоне 26,79-26,96 грн/евро.
    Доллары
    Межбанк открыл неделю растущим долларом
    10:42 18.01.2016
    2036Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Торги по евро проходят на уровне 26,38-26,60 грн/евро, по российскому рублю — 0,309-0,312 грн/рубль. Торги по доллару стартовали в диапазоне 24,25-24,45 грн/долл.
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