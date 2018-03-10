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    Андрей Шевчишин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Мощная хакерская атака в Украине
    Вирус (почти) вынес смертельный приговор украинскому фондовому рынку
    08:15 03.07.2017
    2978Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    На фондовом рынке резко сократившаяся ликвидность, длительное падение фондовых индексов, отток капитала, который наблюдается уже многие годы, заявил эксперт.
    Доллары
    Эксперт рассказал о курсе доллара после праздников
    15:29 30.12.2015
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    Ведущий эксперт информационно-аналитического центра Forex Club в Украине Андрей Шевчишин считает, что в период праздников Нацбанк не допустит более сильные отклонения, более чем в 30-50 копеек.
    Доллары и евро
    Курс валют 2016. Гривна - 24-25 за доллар теоретически возможен
    15:03 30.12.2015
    2085Экономика кризисного времени: 2015-2016
    НБУ курс гривны в 2016 году определил в 24,1 гривны за доллар. Свой прогноз о курсе нацвалюты в эфире радиостанции Голос Столицы предоставил финансовый эксперт.
    Гривны
    Есть возможность удержать курс гривны к доллару на уровне 24-25 - Шевчишин
    11:03 30.12.2015
    934Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Нацбанк не будет допускать сильных отклонений гривны, однако в период стагнации экономики национальная валюта очень зависима от средств западных кредиторов, отметил ведущий эксперт Forex Club в Украине Андрей Шевчишин.
    Гривны
    Без очередного транша МВФ гривна продолжит девальвировать - эксперт
    14:34 18.12.2015
    641Украина в ожидании новых траншей МВФ.
    По словам эксперта Андрея Шевчишина, если Украина в первом квартале 2016 года не получит очередной транш от МВФ, компенсировать дефицит валюты придется за счет золотовалютных резервов и эмиссии гривны.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" в состоянии обвалить гривну на межбанке — эксперт
    16:43 11.08.2015
    491Экономический кризис
    "Нафтогаз Украины" выходит на межбанк для закупок валюты, которая необходима госмонополисту для подготовки к зимнему отопительному периоду. Ведущий эксперт информационно-аналитического центра Forex Club Андрей Шевчишин рассказал, как это отразится на курсе гривны.
    Деньги
    Эксперт: "Нафтогаз" может сдвинуть курс доллара на 1-1,5 гривны
    11:10 11.08.2015
    356Экономический кризис
    Курс продажи наличного доллара США может составить 22,5-23,5 гривны. К колебаниям валютного рынка приводит дисбаланс спроса и предложения. По мнению Андрея Шевчишина, дисбаланс на валютном рынке сохраняется.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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