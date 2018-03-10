Нацбанк не будет допускать сильных отклонений гривны, однако в период стагнации экономики национальная валюта очень зависима от средств западных кредиторов, отметил ведущий эксперт Forex Club в Украине Андрей Шевчишин.
По словам эксперта Андрея Шевчишина, если Украина в первом квартале 2016 года не получит очередной транш от МВФ, компенсировать дефицит валюты придется за счет золотовалютных резервов и эмиссии гривны.
"Нафтогаз Украины" выходит на межбанк для закупок валюты, которая необходима госмонополисту для подготовки к зимнему отопительному периоду. Ведущий эксперт информационно-аналитического центра Forex Club Андрей Шевчишин рассказал, как это отразится на курсе гривны.
Курс продажи наличного доллара США может составить 22,5-23,5 гривны. К колебаниям валютного рынка приводит дисбаланс спроса и предложения. По мнению Андрея Шевчишина, дисбаланс на валютном рынке сохраняется.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".