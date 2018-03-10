Пресс-секретарь МИД Казахстана сообщил, что граждан страны пока среди опознанных жертв взрыва нет. По словам Ануара Жайнакова, молодой человек на фотографиях, которые приводят СМИ, не является Максимом Арашевым.
Кроме того, как сообщается, по данным властей Германии, на борту самолета находилась Елена Блес, которая предположительно также являлась гражданкой Казахстана. В настоящее время эта информация уточняется соответствующими органами.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.