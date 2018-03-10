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    МИД Казахстана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Взрыв в метро
    Заявлять о причастности к теракту в Петербурге казаха рано - МИД страны
    06:26 04.04.2017
    437Взрыв в Санкт-Петербурге
    Пресс-секретарь МИД Казахстана сообщил, что граждан страны пока среди опознанных жертв взрыва нет. По словам Ануара Жайнакова, молодой человек на фотографиях, которые приводят СМИ, не является Максимом Арашевым.
    Встреча по Сирии в Астане. Архивное фото
    МИД Казахстана сообщил о переносе начала переговоров по Сирии в Астане
    06:42 15.02.2017
    174Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Как сообщается, очередное заседание высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии должно было состояться в столице Казахстана 15-16 февраля.
    Поисково-спасательная операция в районе крушения А320 во Франции
    МИД Казахстана подтвердил гибель трех граждан своей страны при крушении A320
    07:42 25.03.2015
    257Крушение Airbus A320 во Франции
    Кроме того, как сообщается, по данным властей Германии, на борту самолета находилась Елена Блес, которая предположительно также являлась гражданкой Казахстана. В настоящее время эта информация уточняется соответствующими органами.
    Флаг Казахстана
    Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине - МИД
    10:04 26.01.2015
    92Будет ли мир на Донбассе?
    МИД Казахстана призывает все стороны в Украине перейти к решению конфликта "исключительно мирным путем".
    Флаг Казахстана
    Казахстан отправил гумпомощь юго-востоку Украины на $380 тыс
    16:57 10.01.2015
    514Луганск, Донецк: гуманитарная катастрофа
    Передача гуманитарного груза представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины происходила в городе Северодонецке Луганской области.
    Внеочередные выборы в Раду
    Выборы в Украине стали шагом к примирению нации - МИД Казахстана
    06:17 28.10.2014
    99Коалиция и новый Кабмин
    Как отмечается в сообщении, создание нового парламента - важный шаг к общенациональному примирению, стабильности в обществе.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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