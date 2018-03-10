наверх
10.03.201812:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ФК "Рапид" (Вена)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Матч Шахтер - Рапид. Горняки празднуют забитый гол
    Как "Шахтер" во Львове добыл путевку в групповой турнир ЛЧ 
    04:32 26.08.2015
    434
    У "горняков" отмечались Марлос (10 ') и Гладкий (27'), а у австрийцев голы на свой счет записали Шауб (13 ') и Хофман (22'). Счет по сумме двух матчей — 3: 2 в пользу "Шахтера".
    Шахтер - Рапид. Видео
    Все голы и лучшие моменты матча "Шахтер" - "Рапид" 
    01:17 26.08.2015
    1299
    У "горняков" отмечались Марлос (10 ') и Гладкий (27'), а у австрийцев голы на свой счет записали Шауб (13 ') и Хофман (22'). Счет по сумме двух матчей — 3: 2 в пользу "Шахтера".
    Игроки ФК Шахтер. Архивное фото
    "Шахтер" вышел в групповой этап Лиги чемпионов
    23:44 25.08.2015
    217
    Все голы матча были забиты уже в первые 30 минут игры. У "горняков" отмечались Марлос (10 ') и Гладкий (27'), а у австрийцев голы на свой счет записали Шауб (13 ') и Хофман (22').
    Шахтер – Рапид: тренировка на Львов-Арене
    "Шахтер" во вторник сыграет с "Рапидом" за путевку в Лигу чемпионов
    13:23 25.08.2015
    142
    Как сообщается на сайте донецкой команды, за несколько часов до начала матча плей-офф "Шахтер"-"Рапид" Лиги чемпионов "горняки" провели тренировку на поле "Львов-Арены".
    Болельщики ФК Шахтер. Архивное фото
    Гол "Шахтера" в ворота "Рапида" 
    01:10 20.08.2015
    1444
    Первый тайм в Вене прошел в достаточно равной борьбе, хотя "Шахтер" мог забить уже на 14-й минуте, но Гладкий с нескольких метров не сумел переиграть голкипера австрийцев.
    Игроки ФК Шахтер. Архивное фото
    "Шахтер" на выезде обыграл "Рапид" в первом матче раунда плей-офф ЛЧ
    00:17 20.08.2015
    140
    Первый тайм прошел в достаточно равной борьбе, хотя "Шахтер" мог забить уже на 14-й минуте, но Гладкий с нескольких метров не сумел переиграть голкипера австрийцев.
    Футбол. Лига Чемпионов. Матч Шахтер – Фенербахче
    "Шахтер" узнал соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов
    13:37 07.08.2015
    205
    В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ. Было сформировано десять пар команд, победители единоборств выйдут в групповой этап.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги