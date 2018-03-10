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ФК "Рапид" (Вена)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Самые читаемые
Как "Шахтер" во Львове добыл путевку в групповой турнир ЛЧ
04:32 26.08.2015
434
У "горняков" отмечались Марлос (10 ') и Гладкий (27'), а у австрийцев голы на свой счет записали Шауб (13 ') и Хофман (22'). Счет по сумме двух матчей — 3: 2 в пользу "Шахтера".
Все голы и лучшие моменты матча "Шахтер" - "Рапид"
01:17 26.08.2015
1299
У "горняков" отмечались Марлос (10 ') и Гладкий (27'), а у австрийцев голы на свой счет записали Шауб (13 ') и Хофман (22'). Счет по сумме двух матчей — 3: 2 в пользу "Шахтера".
"Шахтер" вышел в групповой этап Лиги чемпионов
23:44 25.08.2015
217
Все голы матча были забиты уже в первые 30 минут игры. У "горняков" отмечались Марлос (10 ') и Гладкий (27'), а у австрийцев голы на свой счет записали Шауб (13 ') и Хофман (22').
"Шахтер" во вторник сыграет с "Рапидом" за путевку в Лигу чемпионов
13:23 25.08.2015
142
Как сообщается на сайте донецкой команды, за несколько часов до начала матча плей-офф "Шахтер"-"Рапид" Лиги чемпионов "горняки" провели тренировку на поле "Львов-Арены".
Гол "Шахтера" в ворота "Рапида"
01:10 20.08.2015
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Первый тайм в Вене прошел в достаточно равной борьбе, хотя "Шахтер" мог забить уже на 14-й минуте, но Гладкий с нескольких метров не сумел переиграть голкипера австрийцев.
"Шахтер" на выезде обыграл "Рапид" в первом матче раунда плей-офф ЛЧ
00:17 20.08.2015
140
Первый тайм прошел в достаточно равной борьбе, хотя "Шахтер" мог забить уже на 14-й минуте, но Гладкий с нескольких метров не сумел переиграть голкипера австрийцев.
"Шахтер" узнал соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов
13:37 07.08.2015
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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ. Было сформировано десять пар команд, победители единоборств выйдут в групповой этап.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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