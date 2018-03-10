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    Евразийский банк развития

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Денежные купюры и монеты разных стран
    ЕЭК: Украина скоро примет решение о присоединении к ЕАБР
    11:54 12.11.2013
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    Правительство Украины в ближайшее время примет решение о присоединении к Евразийскому банку развития (ЕАБР) и антикризисному фонду ЕврАзЭС, заявил представитель Украины при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Суслов.
    Доллары США
    Украина не подавала обращений по вступлению в ЕАБР
    09:21 12.11.2013
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    Украина не подвала никаких обращений по вопросу присоединения к Евразийскому банку развития (ЕАБР).
    Экономика
    ЕАБР оценивает потери Киева от сворачивания проектов с ЕЭП в 1,5% ВВП
    15:23 06.11.2013
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    Заключение договора о зоне свободной торговли с Евросоюзом приведет Украину к деградации отношений с Единым экономическим пространством (ЕЭП) в промышленном секторе, считают эксперты ЕАБР.
    Премьер-министр Украины Николай Азаров
    Кабмин Украины рассмотрит возможность участия в ЕАБР
    11:10 14.08.2013
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    "Предлагаю также рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности участия Украины в деятельности Евразийского банка развития. Необходимо использовать все возможности для развития экономики Украины", - сказал Азаров.
    Уборка пшеницы
    ЕАБР советует Украине, Казахстану и РФ согласовывать зерновую политику
    12:06 21.01.2013
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    Драйвером развития зернового рынка России, Казахстана и Украины, которые сегодня входят в число лидеров на мировом зерновом рынке, может стать согласованная политика развития сектора, считает банк.
    Вступление в ЕАБР откроет новые возможности для Украины - глава банка
    14:51 24.09.2012
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    Участие Украины в качестве партнера в Евразийском банке развития откроет новые возможности для притока инвестиций в базовые отрасли экономики, считает председатель правления ЕАБР Игорь Финогенов.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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