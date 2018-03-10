Правительство Украины в ближайшее время примет решение о присоединении к Евразийскому банку развития (ЕАБР) и антикризисному фонду ЕврАзЭС, заявил представитель Украины при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Суслов.
"Предлагаю также рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности участия Украины в деятельности Евразийского банка развития. Необходимо использовать все возможности для развития экономики Украины", - сказал Азаров.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.