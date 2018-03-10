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    Единое экономическое пространство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Экономика
    ЕАБР оценивает потери Киева от сворачивания проектов с ЕЭП в 1,5% ВВП
    15:23 06.11.2013
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    Заключение договора о зоне свободной торговли с Евросоюзом приведет Украину к деградации отношений с Единым экономическим пространством (ЕЭП) в промышленном секторе, считают эксперты ЕАБР.
    Флаг ЕС
    Куда ведет евроинтеграция Украины
    15:18 27.08.2013
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    Надежды на то, что визит в Москву украинского премьер-министра Николая Азарова каким-то образом поможет найти компромисс между Украиной и участниками Таможенного союза, не оправдались.
    Заседание Совета глав правительств СНГ в Минске
    Медведев: РФ может глубоко интегрироваться с Белоруссией и Казахстаном
    19:19 31.05.2013
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    "Очень важна производственная кооперация. Мы хотим этого, мы к этому готовы и готовы двигаться в этом направлении столь глубоко и далеко, насколько к этому будут готовы наши партнеры, в том числе и белорусские", - сказал Медведев.
    Заседание Совета глав правительств СНГ в Минске
    Медведев: Страны ЕЭП должны улучшать инвестклимат самостоятельно
    19:10 31.05.2013
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    Выступая на пленарном заседании форума деловых людей государств ЕЭП, Медведев обратил внимание на то, что по одному из рейтингов инвестпривлекательности - doing business - позиции России хуже, чем у Казахстана и Белоруссии.
    Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске
    Медведев призвал Киев к дальнейшим решениям по интеграции в ЕЭП
    17:53 31.05.2013
    9Украина: между ЕС и Таможенным Союзом
    Украина подписанием меморандума с ЕЭК сделала первый шаг к интеграции в Единое экономическое пространство, но он может стать последним, если не будет дальнейших решений, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
    Флаг Казахстана
    Оппозиции Казахстана не удалось инициировать референдум о выходе из ТС
    13:49 03.04.2013
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    Казахстанской оппозиции не удалось инициировать общенациональный референдум, на который планировалось вынести, в частности, вопросы о выходе республики из Таможенного союза и Единого экономического пространства.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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