"Очень важна производственная кооперация. Мы хотим этого, мы к этому готовы и готовы двигаться в этом направлении столь глубоко и далеко, насколько к этому будут готовы наши партнеры, в том числе и белорусские", - сказал Медведев.
Выступая на пленарном заседании форума деловых людей государств ЕЭП, Медведев обратил внимание на то, что по одному из рейтингов инвестпривлекательности - doing business - позиции России хуже, чем у Казахстана и Белоруссии.
Украина подписанием меморандума с ЕЭК сделала первый шаг к интеграции в Единое экономическое пространство, но он может стать последним, если не будет дальнейших решений, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Казахстанской оппозиции не удалось инициировать общенациональный референдум, на который планировалось вынести, в частности, вопросы о выходе республики из Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.