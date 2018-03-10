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    Якутск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Иннокентий Макаров
    В России нашли тело пропавшего чемпиона мира по кикбоксингу
    15:37 22.11.2017
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    По данным местного интернет-издания, Иннокентий Макаров вышел из дома в Якутске 5 ноября и не вернулся. Во время распития алкогольных напитков разгорелся конфликт, в ходе которого спортсмен получил травмы и умер.
    Акция участниц Pussy Riot в поддержку Сенцова в РФ
    В России задержали участниц Pussy Riot за файеры в поддержку Сенцова
    14:53 07.08.2017
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    Мария Алехина и Ольга Борисова из Pussy Riot провели акцию недалеко от исправительной колонии, где содержится Олег Сенцов. Девушки были задержаны и доставлены в местный суд.
    Проигравший борец затеял драку на чемпионате России
    Проигравший борец затеял драку на чемпионате России, вмешался ОМОН 
    14:08 27.05.2016
    359
    Один из борцов не сдержал эмоции после поражения и начал распускать руки прямо на ковре. Спортсмена смогли успокоить лишь тренеры и бойцы ОМОНа. Турнир был приостановлен.
    Режиссер Олег Сенцов. Архивное фото
    Стало известно местонахождение Сенцова
    08:44 22.03.2016
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    Как уточнила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) РФ области Татьяна Щур, утром во вторник ей поступила информация о том, что Сенцова на минувшей неделе привезли в Якутск.
    Митинги в регионах России в поддержку Крыма
    Около тысячи жителей Якутска вышли на митинг в поддержку Крыма
    12:28 18.03.2014
    18Референдум в Крыму
    Около тысячи жителей Якутска во вторник вышли на площадь Орджоникидзе, чтобы поддержать решения референдума в Крыму.
    Дед Мороз
    Дед Мороз умер на корпоративе в Якутске
    08:37 23.12.2013
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    Сотрудник одной из столовых Якутска, переодетый в Деда Мороза, умер в воскресенье вечером во время празднования новогоднего корпоратива.
    Мороз
    Светофоры сломались в российском Якутске из-за 50-градусных морозов
    09:36 11.01.2013
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    В настоящее время температура воздуха в Якутске опустилась ниже 50 градусов мороза. Из-за этого светофоры, в том числе и установленные совсем недавно, вышли из строя. Несколько светофоров поломалось из-за ДТП.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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