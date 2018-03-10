По данным местного интернет-издания, Иннокентий Макаров вышел из дома в Якутске 5 ноября и не вернулся. Во время распития алкогольных напитков разгорелся конфликт, в ходе которого спортсмен получил травмы и умер.
В настоящее время температура воздуха в Якутске опустилась ниже 50 градусов мороза. Из-за этого светофоры, в том числе и установленные совсем недавно, вышли из строя. Несколько светофоров поломалось из-за ДТП.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".