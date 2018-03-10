Обычно визит Деда Мороза длится 15-30 минут, поскольку дольше ему просто нечего делать: пришел, поздравил, провел несколько игр и конкурсов. Если же речь идет о корпоративе, здесь может быть другой формат – полноценная роль ведущего, только в образе.
Основная миссия Деда Мороза, равно как и Санта Клауса, Святого Николая и других персонажей, отвечающих за новогодние праздники, нести добро. Это добро передается с поколения в поколение, считает главный Дед Мороз Харькова Евгений Плаксин.
Забег стал шестым. В нем приняли участие не только местные Деды Морозы и Санта-Клаусы, но и их коллеги из других стран ЕС. Целью мероприятия в этом году стал сбор средств для 42 мам тяжело больных детей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".