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    Дед Мороз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Елка в Киеве
    День поработал – год свободен. Сколько зарабатывают Деды Морозы
    19:10 29.12.2017
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    Обычно визит Деда Мороза длится 15-30 минут, поскольку дольше ему просто нечего делать: пришел, поздравил, провел несколько игр и конкурсов. Если же речь идет о корпоративе, здесь может быть другой формат – полноценная роль ведущего, только в образе.
    Дед Мороз
    Праздник где-то рядом. Мариуполь: цены на Деда Мороза и Снегурочку
    15:50 20.12.2017
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    Главный день в году для "новогодних" артистов – 31 декабря: до часа дня – минимальная цена вызова, с часу до шести – средняя, а после шести вечера включается максимальный тариф.
    Дед Мороз в центре Москвы
    Дед Мороз выпустит свою криптовалюту и установит ферму для майнинга
    13:11 04.12.2017
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    Российский Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что назовет новую криптовалюту "дедульки". Для отопления своего дома он намерен установить майнинг-ферму.
    Заслуженный артист Украины Евгений Плаксин в образе Деда Мороза
    Главный Дед Мороз Харькова: для меня важно сделать больше добра на Земле
    14:01 01.01.2017
    427Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Основная миссия Деда Мороза, равно как и Санта Клауса, Святого Николая и других персонажей, отвечающих за новогодние праздники, нести добро. Это добро передается с поколения в поколение, считает главный Дед Мороз Харькова Евгений Плаксин.
    Санта-Клаус
    Сотни Дедов Морозов и Санта-Клаусов приняли участие в забеге в Риге
    21:01 13.12.2015
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    Забег стал шестым. В нем приняли участие не только местные Деды Морозы и Санта-Клаусы, но и их коллеги из других стран ЕС. Целью мероприятия в этом году стал сбор средств для 42 мам тяжело больных детей.
    Главная новогодняя ель Украины зажглась на Майдане
    Декоммунизация Ивано-Франковска: мэрия откажется от Нового года с Дедом Морозом
    16:54 01.12.2015
    775На металлолом. Украина против советских памятников.
    Городское управление образования и науки опубликовало обращение родителей, в котором предлагается отдать предпочтение празднованию Рождества с участием святого Николая.
    Дед Мороз
    Более 650 Дедов Морозов и Санта-Клаусов приняли участие в забеге в Риге
    16:46 14.12.2014
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    Забег Дедов Морозов проводится в Риге каждый год в преддверии Рождества. Этот забег был шестым.
    Дед Мороз
    Дед Мороз умер на корпоративе в Якутске
    08:37 23.12.2013
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    Сотрудник одной из столовых Якутска, переодетый в Деда Мороза, умер в воскресенье вечером во время празднования новогоднего корпоратива.
    Дед Мороз
    Россияне просят у Деда Мороза сладостей, помощи и снега
    17:29 18.12.2013
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    Солдаты на Новый год просят у Деда Мороза тушенку, сладости и доброе начальство, депутаты Госдумы – снега в Сочи, а дети – помощи в решении проблем.
    Праздничное мероприятие для детей Гранд-Елка
    Праздник для детей "Гранд-Елка" 
    15:26 02.02.2013
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    Около 800 детей получили также от партнеров и волонтеров подарки, среди которых были, в частности, велосипеды, книги, планшеты, фотоаппараты.
    Резиденция деда Мороза в Киеве
    В Украине Дедов Морозов и Снегурочек призывают уплатить налоги
    14:10 26.12.2012
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    Государственная налоговая служба Украины призывает граждан, решивших на новогодние праздники поработать Дедами Морозами и Снегурочками, уплатить налог на доходы физических лиц.
    Резиденция деда Мороза в Киеве
    Резиденция деда Мороза в Киеве 
    12:21 23.12.2012
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    В Киеве открылась резиденция Деда Мороза. Здесь дети могут ближе познакомиться с главным новогодним персонажем, посидеть у него на коленках или сфотографироваться с ним.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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