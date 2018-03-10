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    Идлиб (мухафаза)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Разрушенные зданий ударами с воздуха в городе Идлиб, Сирия
    Генштаб: 9 тыс боевиков пытаются захватить провинцию в Сирии
    12:22 25.08.2017
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    Как стало известно, общая численность формирования "Джебхат ан-Нусры" в северо-западной части провинции Идлиб достигает 9 тысяч человек. В настоящее время террористы стремятся взять под свой контроль всю ее территорию.
    Оружие и боеприпасы в Сирии. Архивное фото
    В Сирии взорвалось авто с боеприпасами: десятки погибших
    00:22 24.07.2017
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    По данным местного телеканала, машина принадлежала террористической группировке "Джебхат ан-Нусра". ЧП произошло в городе Идлиб, который полностью перешел под контроль Джебхат ан-Нусры".
    Ситуация в сирийском Идлибе. Архивное фото
    РФ представила СБ ООН проект резолюции по расследованию химатаки в Идлибе
    23:58 05.04.2017
    156Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Пресс-секретарь российской миссии при ООН Федор Стржижовский, комментируя проект резолюции, отметил, что она нацелена "на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных".
    Последствия атаки по школе в Сирии, в результате чего погибли 22 детей
    При атаках по школе в Сирии погибли 22 детей - ЮНИСЕФ
    09:19 27.10.2016
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    По данным исполнительного директора Детского фонда ООН Энтони Лэйка, здание школы было неоднократно атаковано в сирийском Идлибе, расположенном на северо-западе страны.
    Карта сирийской территории, над которой был сбит Ми-8 РФ. Инфографика
    Карта сирийской территории, над которой был сбит Ми-8 РФ 
    09:41 02.08.2016
    725РФ и США: железный занавес
    В провинции Идлиб 1 августа в результате обстрела с земли был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8. Он возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо. Подробнее - в инфографике РИА Новости.
    Сбитый в Сирии 1 августа 2016 года российский вертолет Ми-8
    В Кремле отреагировали на ЧП с вертолетом Ми-8 в Сирии
    14:58 01.08.2016
    3686РФ и США: железный занавес
    По информации, поступившей из министерства обороны Дмитрию Пескову, те, кто были в вертолете, погибли, "потому что пытались увести машину с тем, чтобы минимизировать жертвы на земле".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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