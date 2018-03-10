Как стало известно, общая численность формирования "Джебхат ан-Нусры" в северо-западной части провинции Идлиб достигает 9 тысяч человек. В настоящее время террористы стремятся взять под свой контроль всю ее территорию.
В провинции Идлиб 1 августа в результате обстрела с земли был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8. Он возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо. Подробнее - в инфографике РИА Новости.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".