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    Сергей Рудской

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
    Военные РФ попросили Путина разрешить авиаудары на востоке Алеппо
    18:19 28.10.2016
    1305РФ и США: железный занавес
    По словам представителя Генштаба ВС РФ, в пятницу боевики воспользовались мораторием на применение российской и сирийской авиации и попытались прорваться в восточную часть города при поддержке 20 танков и 15 бронемашин.
    Алеппо
    Россия продлила гуманитарную паузу в Алеппо на три часа
    20:14 19.10.2016
    76Вооруженный конфликт в Сирии.
    Представитель Генштаба ВС РФ заявил, что продление гуманитарной паузы в Алеппо позволит представителям ООН и Сирийского общества Красного полумесяца выполнить все мероприятия по обеспечению выхода больных и раненых и мирного населения из города.
    Освобожденный район Рамусе на юге Алеппо
    Режим прекращения боевых действий в Сирии вступает в силу с 19.00
    18:32 12.09.2016
    44РФ и США: железный занавес
    В понедельник с 19.00 на всей территории Сирийской Арабской Республики возобновляется режим прекращения боевых действий. Для его соблюдения российской стороной выполнены все необходимые подготовительные мероприятия.
    Карта сирийской территории, над которой был сбит Ми-8 РФ. Инфографика
    Карта сирийской территории, над которой был сбит Ми-8 РФ 
    09:41 02.08.2016
    725РФ и США: железный занавес
    В провинции Идлиб 1 августа в результате обстрела с земли был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8. Он возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо. Подробнее - в инфографике РИА Новости.
    Боевые вылеты Дальней авиации ВВС РФ по объектам террористов в Сирии
    Авиация РФ совершила более 5,2 тыс вылетов в ходе операции в Сирии - ВС России
    11:42 25.12.2015
    172Сирия: военное противостояние.
    Как сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, в ходе операции совершено также 145 вылетов самолетов стратегической ракетоносной и дальней бомбардировочной авиации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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