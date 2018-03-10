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В провинции Идлиб 1 августа в результате обстрела с земли был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8. Он возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо. Подробнее - в инфографике РИА Новости.