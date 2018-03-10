По словам представителя Генштаба ВС РФ, в пятницу боевики воспользовались мораторием на применение российской и сирийской авиации и попытались прорваться в восточную часть города при поддержке 20 танков и 15 бронемашин.
Представитель Генштаба ВС РФ заявил, что продление гуманитарной паузы в Алеппо позволит представителям ООН и Сирийского общества Красного полумесяца выполнить все мероприятия по обеспечению выхода больных и раненых и мирного населения из города.
В понедельник с 19.00 на всей территории Сирийской Арабской Республики возобновляется режим прекращения боевых действий. Для его соблюдения российской стороной выполнены все необходимые подготовительные мероприятия.
В провинции Идлиб 1 августа в результате обстрела с земли был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8. Он возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо. Подробнее - в инфографике РИА Новости.
Как сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, в ходе операции совершено также 145 вылетов самолетов стратегической ракетоносной и дальней бомбардировочной авиации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".