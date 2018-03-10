наверх
10.03.2018
14:20
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
вред здоровью
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
1
Материалы
Все
Самые читаемые
В ГСЧС сказали, с чем связано превышение вредных веществ в Киеве
18:32 05.09.2015
223
Смертельные формальдегиды в киевских школах
Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, высокие показатели фиксируются в связи с огромным количеством автомобильного транспорта в Киеве и аномальной жарой.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Все теги