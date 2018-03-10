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    стихии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ураган Харви в Техасе
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    11:55 27.08.2017
    1316В Украину движется смертельный ураган
    Жители американского штата Техас столкнулись с огромным по масштабу стихийным бедствием. Обрушившийся на побережье штата мощный ураган "Харви" привел к катастрофическим разрушениям, наводнениям, а также трем жертвам.
    Ураган Харви в Техасе
    На Техас обрушился мощнейший ураган: первые кадры 
    09:15 26.08.2017
    1171В Украину движется смертельный ураган
    На прибрежные районе Техаса (США) в ночь на субботу обрушился мощнейший со времен "Катрины" ураган "Харви". Смотрите в фоторепортаже первые кадры удара стихии.
    Скорая в Колумбии
    Количество жертв селевого потока в Колумбии возросло до 127 человек – КК
    21:51 01.04.2017
    121Суперштормы накрыли Европу
    Согласно информации, причиной трагедии стал выход из берегов реки Мокоа после многочасовых проливных дождей. Город Мокоа с 45 тысячами жителей остается без электричества.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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