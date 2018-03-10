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    сговор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаги США и России
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    15:55 25.07.2017
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    Мировые СМИ отмечают постоянные проблемы и конфликты, существующие в окружении президента США Дональда Трампа, а также пишут о том, что президент Польши наложил вето на сморные законопроекты и скандале с автором песни Despacito.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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    09:50 24.07.2017
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    Дональд Трамп
    Конгресс США: свидетельств "сговора" Трампа с РФ нет
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    Конгрессмен Девин Нунес на вопрос о данных, которые могли бы подтвердить связь Дональда Трампа с Российской Федерацией, ответил, что свидетельств сговора нет.
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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