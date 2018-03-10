наверх
10.03.201813:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    санаторий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    По-одесски. Спецкор сообщил подробности захвата санатория "Лермонтовский"
    14:34 23.02.2018
    1306
    Специальный корреспондент Александр Тарасенко сообщил, что трое из захватчиков санатория были задержаны, а остальные — просто покинули территорию.
    Пожар в одесском санатории Красные зори
    Спецкор: слишком много пожаров в Одессе и области
    15:27 02.11.2017
    264Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Пламя было настолько сильным, что спасти корпус санатория было невозможно. Об этом сообщил спецкор "ГС" из Одессы Александр Тарасенко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    По-одесски. Спецкор сообщил подробности захвата санатория "Лермонтовский"
    14:34 23.02.2018
    1306
    Специальный корреспондент Александр Тарасенко сообщил, что трое из захватчиков санатория были задержаны, а остальные — просто покинули территорию.
    Все теги