По-одесски. Спецкор сообщил подробности захвата санатория "Лермонтовский"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В центре Одессы несколько десятков вооруженных арматурой людей в балаклавах захватили территорию и административный корпус санатория "Лермонтовский". По сообщениям очевидцев в соцсетях, захват начался около 6 утра. Пока сотрудники и руководство санатория не могут попасть на территорию здравницы. На месте инцидента работают сотрудники полиции. Конфликт по санаторию "Лермонтовский" продолжается с 2011 года. В данный момент на территории санатория находятся объекты недвижимости общей площадью около 13 тысяч квадратных метров, а сам санаторий расположен недалеко от побережья.

Подробности инцидента рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Что происходит возле санатория "Лермонтовский"?

— Уже сейчас здесь работают сотрудники полиции и они уже на данный момент освободили санаторий. Захватчики уже покинули территорию санатория, трое из них были задержаны. Сотрудники могут уже попасть внутрь и идет опись повреждений — сломаны двери в административном здании, выбиты некоторые окна, исследуется, что произошло внутри здания.

Думская.net В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание

Троих задержали. А остальные?

— Остальных просто выгнали с территории. Полицейские освободили санаторий и они организованной группой покинули это место под возгласы одесситов, которые прибыли на место защищать санаторий. Это происходит уже не первый раз за последний год. Поэтому уже не удивительна для многих эта ситуация.

И кто эти люди?

— Это представители охранного агентства. Как известно, сотрудники Минюста уже неоднократно предъявляли претензию на территорию санатория. Есть версия, что именно они наняли это агентство, предположительно, это известное в Одессе по нехорошим делам охранное агентство "Зевс". Предположительно его сотрудники были в очередной раз наняты для попытки захвата этой территории и попытки отобрать его в пользу Минюста.

Это был рейдерский захват?

— Директор санатория Дмитрий Антипов считает, что это был именно рейдерский захват, потому что сегодня утром грубым образом эти люди в балаклавах зашли на территорию и не пускали никого из сотрудников. По заявлению Антипова, это очередная попытка. Похожая попытка была в 2016 году, когда территорию санатория пытались передать из собственности ЗАО "Укрпрофздравница" в собственность Минюста. И после этого были суды. Также было несколько подобных захватов и даже некоторое время представители Минюста удерживали территорию санатория. Но потом по решению апелляционного суда все-таки санаторий был оставлен за "Укрпрофздравницей" и продолжил свою работу. Но после этого его неоднократно пытались снова отобрать, причем в Минюсте заявляют, что здесь не будет никакого строительства на территории санатория, как говорят его сотрудники, а будет организована большая здравница для воинов АТО и военнослужащих.

Думская.net В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание

Что это за санаторий?

— Это огромная территория, на которой находится много зданий, это как лечебные корпуса, так и административные здания. Также здесь есть огромный парк, которых находится на самом берегу моря, в переулке Лермонтовском — это в центре города, земля там очень дорогая, и очень элитный район. Поэтому, как считают сотрудники санатория, которые там еще работают, санаторий пытаются отобрать, его закроют, расформируют, а на его месте построят высотки. То есть земля будет отдана под застройку, потому что район действительно очень дорогой и земля там очень дорогая. А территория санатория очень большая, это лакомый кусок. Поэтому, по мнению Дмитрия Антипова — директора санатория, Минюст пытается забрать это место для себя, для своих нужд и на этом заработать. А в свою очередь сотрудники санатория борются уже полтора года при помощи небезразличных одесситов за то, чтобы все-таки здравница сохранилась и продолжила свою работу. Сейчас она находится в не очень хорошем состоянии, но санаторий работает, и много людей проходят здесь лечение.

Читайте также: Морская академия в Херсоне — рейдерский захват. Подробности

А какие существуют поводы для передачи от одного собственника другому санатория?

— В Минюсте заявляют, что там сама территория очень большая и используется не в полную силу, потому что некоторые корпуса уже не работают и ЗАО "Укрпрофздравница" не выделяет достаточно средств для ремонта и содержания в хорошем состоянии корпусов санатория. И Минюст говорит, что они сделают большой ремонт, возобновят все закрытые корпуса, может быть, достроят новые и устроят там огромную базу для лечения военнослужащих и воинов АТО. Но сотрудники санатория в это не верят, заявляют, что просто землю пытаются забрать, а санаторий закроют под застройку.

Думская.net В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание

А что говорят об этом сами одесситы?

— Одесситы конечно же не хотят там застройки. Эта борьба шла на протяжении года, было много судов, много апелляций. То есть суд признавал собственность санатория как за "Укрпрофздравницей", так и за Минюстом, были различные решения судов, но все-таки апелляция решила, что он остается за "Укрпрофздравницей". Одесситы конечно же хотят развития санатория, но они не верят сотрудникам Минюста и говорят, что в любом случае санаторий будет закрыт и территория будет застроена. А там кроме лечебных корпусов есть огромный парк, который имеет историческое значение для Одессы. Поэтому одесситы поддерживают "Лермонтовский", хотят чтобы он остался в том виде, в котором он сейчас был и ни в коем случае не переходил в собственность Минюста.

Ранее глава Антирейдерского союза предпринимателей Андрей Семидидько заявлял, что рейдерство в Украине — производная от коррупции.

А председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич отметил, что рейдерство в Украине процветает из-за отсутствия политической воли.