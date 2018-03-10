Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.