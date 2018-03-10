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Тег
аттракционы
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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В Мадриде на американских горках произошла авария, пострадали 26 человек
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Согласно информации, все пострадавшие, в том числе и дети, получили легкие травмы, все они доставлены в больницы. На месте работает полиция, которая выясняет причины аварии.
В парке развлечений в США девочка сорвалась с канатной дороги
03:52 26.06.2017
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В парке развлечений "Шесть флагов" возле Нью-Йорка 14-летняя девочка сорвалась с аттракциона с высоты более семи метров. Очевидцы засняли инцидент на видео.
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В Турции на аттракционе оборвался трос, 10 человек ранены
22:29 07.05.2017
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В парке развлечений в турецком городе Конья в результате падения аттракциона "Башня Адреналина" пострадали десять человек. Всего на аттракционе катались 17 человек.
Экстремальные удовольствия: птица врезалась в мужчину на американских горках
03:43 09.04.2017
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В Испании в парке развлечений "Парк Авентура" недалеко от Барселоны мужчина столкнулся с птицей, катаясь на американских горках. Кадры столкновения сняла камера, установленная в вагонетке аттракциона.
Четырнадцать человек пострадали на аттракционе в США
01:17 04.09.2016
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В Мемфисе посетители парка развлечений, катавшиеся на аттракционе Moonraker, были по неизвестной причине сброшены на землю. Все пострадавшие госпитализированы.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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