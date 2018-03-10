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    аттракционы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Скорая помощь в Испании
    В Мадриде на американских горках произошла авария, пострадали 26 человек
    19:18 16.07.2017
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    Согласно информации, все пострадавшие, в том числе и дети, получили легкие травмы, все они доставлены в больницы. На месте работает полиция, которая выясняет причины аварии.
    В парке развлечений в США девочка сорвалась с канатной дороги. Видео
    В парке развлечений в США девочка сорвалась с канатной дороги 
    03:52 26.06.2017
    181
    В парке развлечений "Шесть флагов" возле Нью-Йорка 14-летняя девочка сорвалась с аттракциона с высоты более семи метров. Очевидцы засняли инцидент на видео.
    В Китае построили самое большое в мире колесо обозрения. Видео
    В Китае построили самое большое в мире колесо обозрения 
    01:49 29.05.2017
    220
    Самое большое в мире колесо обозрения, не имеющее спиц, построили в Китае. Одной из особенностей "китайского чуда света" является наличие бесплатного Wi-Fi.
    В Турции на экстремальном аттракционе оборвался трос
    В Турции на аттракционе оборвался трос, 10 человек ранены 
    22:29 07.05.2017
    480
    В парке развлечений в турецком городе Конья в результате падения аттракциона "Башня Адреналина" пострадали десять человек. Всего на аттракционе катались 17 человек.
    Экстремальные удовольствия: птица врезалась в мужчину на американских горках. Видео
    Экстремальные удовольствия: птица врезалась в мужчину на американских горках 
    03:43 09.04.2017
    220
    В Испании в парке развлечений "Парк Авентура" недалеко от Барселоны мужчина столкнулся с птицей, катаясь на американских горках. Кадры столкновения сняла камера, установленная в вагонетке аттракциона.
    Происшествие на аттракционах в США. Архивное фото
    Четырнадцать человек пострадали на аттракционе в США
    01:17 04.09.2016
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    В Мемфисе посетители парка развлечений, катавшиеся на аттракционе Moonraker, были по неизвестной причине сброшены на землю. Все пострадавшие госпитализированы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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