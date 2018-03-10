Уже снят с повестки дня лозунг того, что Украина должна оказаться очень привлекательной для населения Крыма и Донбасса, чтобы они сами захотели назад. Очевидно, ничего привлекательного тут строить не планируется.
Традицию ежегодных посланий президента к Раде основал еще в 1994 году Леонид Кучма. Из года в год темы посланий затрагивают один круг вопросов: когда закончится война, как выйти из кризиса и что будет дальше? Однако эти вопросы так и остаются без прямых ответов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".