наверх
10.03.201804:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    послания

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Почему 1 марта войдет в мировую историю
    17:35 02.03.2018
    1916
    С очередным посланием Федеральному собранию Российской Федерации президент выступил за 2,5 недели до выборов. Резонно было ожидать, что оно станет одним из элементов избирательной кампании.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Об отдалении Порошенко от народа и страны
    08:29 11.09.2017
    3145Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Выступление Порошенко в ВР укрепило сомнения в том, что власть в целом и президент в частности готовы идти на откровенный диалог с обществом о том, как вдохнуть в страну жизнь.
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    Послание президента: действующего, будущего, реального?
    10:11 10.09.2017
    1726Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Уже снят с повестки дня лозунг того, что Украина должна оказаться очень привлекательной для населения Крыма и Донбасса, чтобы они сами захотели назад. Очевидно, ничего привлекательного тут строить не планируется.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Порошенко начал избирательную кампанию - Спиридонов
    17:01 07.09.2017
    283Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Говорил президент долго, перепрыгивая с темы на тему, и это не в его пользу, потому что краткость - сестра таланта, считает Николай Спиридонов.
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    "Брехня", "сказки", "байки": депутаты о послании Порошенко
    16:01 07.09.2017
    4152Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Несмотря на то что послание президента к Верховной Раде продолжалось целых полтора часа, Петру Порошенко так и не удалось заинтересовать народных депутатов.
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    "Антироссия" и изоляция Донбасса. Трезвый анализ речи Порошенко в Раде
    15:07 07.09.2017
    3202Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Чего не отнимешь у президента Порошенко, так это умения демонстрировать уверенность, веру в себя, даже в ситуации, когда "носки мокрые" и "руки волосатые", отмечает политолог Руслан Бортник.
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    Поговорим? Послания украинских президентов
    13:01 07.09.2017
    561Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Традицию ежегодных посланий президента к Раде основал еще в 1994 году Леонид Кучма. Из года в год темы посланий затрагивают один круг вопросов: когда закончится война, как выйти из кризиса и что будет дальше? Однако эти вопросы так и остаются без прямых ответов.
    Петр Порошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    Чего ждать от послания Порошенко к Раде. Опрос экспертов
    10:08 07.09.2017
    671Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Президент поставит перед депутатами задачу принять пенсионную реформу и отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, считает Михаил Погребинский.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Почему 1 марта войдет в мировую историю
    17:35 02.03.2018
    1916
    С очередным посланием Федеральному собранию Российской Федерации президент выступил за 2,5 недели до выборов. Резонно было ожидать, что оно станет одним из элементов избирательной кампании.
    Все теги