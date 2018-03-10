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Традицию ежегодных посланий президента к Раде основал еще в 1994 году Леонид Кучма. Из года в год темы посланий затрагивают один круг вопросов: когда закончится война, как выйти из кризиса и что будет дальше? Однако эти вопросы так и остаются без прямых ответов.