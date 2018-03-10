По информации первого замглавы городской администрации Геннадия Плиса, по состоянию на 18.00 на отселение из дома в общежитие Подольского района на улице Оболонская, 34, согласились 17 жителей. От переселения отказались 50 жителей, 6 человек в раздумьях.
Дефицит бюджета ООН привел к тому, что на предоставление гуманитарной помощи украинским переселенцам из зоны АТО денег нет. Политолог Ростислав Томенчук рассказал, каким способом организация будет искать средства для предоставления помощи беженцам.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.