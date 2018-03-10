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    переселение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Взрыв в жилом доме в Киеве
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    01:37 09.07.2017
    1025Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    По информации первого замглавы городской администрации Геннадия Плиса, по состоянию на 18.00 на отселение из дома в общежитие Подольского района на улице Оболонская, 34, согласились 17 жителей. От переселения отказались 50 жителей, 6 человек в раздумьях.
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    Поможет ли Запад? У ООН нет денег на помощь переселенцам в Украине
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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