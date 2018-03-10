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    общины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Золотарев: в украинской политике здравствует фактор "крепких парней"
    11:33 01.11.2017
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    В выборах в объединенные территориальные общины проявились общие тенденции украинской политики, считает эксперт Андрей Золотарев.
    Голосование во втором туре выборов мэра Киева
    Выборы в территориальных общинах: происходит криминализация процесса - Кошель
    02:56 19.12.2016
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    В эфире радиостанции "Голос столицы" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил, что во время выборов в Винницкой области произошла драка между сторонниками кандидата и так называемыми агитаторами.
    Арсений Яценюк
    В 2016 г доходы местных общин вырастут почти на 46 млрд грн - премьер
    22:54 27.12.2015
    1110Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Согласно информации, около 6 миллиардов гривен выделят на региональное развитие, инфраструктурные проекты, в том числе 1 миллиард гривен на 159 объединенных территориальных общин.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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