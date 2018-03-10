Если пенсии вырастут "в ручном режиме", это будет требовать дополнительных средств из бюджета, поэтому кредиторы ставят под сомнение возможность Украины рассчитаться с долгами, говорит эксперт пенсионной системы РПР Александр Ткач.
По словам эксперта, единственная часть, где кредиторы могут корректировать, – это расходная часть бюджета. Например, они могут потребовать сократить большие суммы на финансирование блока обороны и безопасности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".