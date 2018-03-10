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    кредиторы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Александр Ткач
    Кредиторы Украины обеспокоены пенсионной реформой - эксперт
    07:15 25.09.2017
    1990Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Если пенсии вырастут "в ручном режиме", это будет требовать дополнительных средств из бюджета, поэтому кредиторы ставят под сомнение возможность Украины рассчитаться с долгами, говорит эксперт пенсионной системы РПР Александр Ткач.
    Гривна
    Эксперт рассказал, как кредиторы могут откорректировать бюджет-2016
    19:59 26.12.2015
    994Экономика кризисного времени: 2015-2016
    По словам эксперта, единственная часть, где кредиторы могут корректировать, – это расходная часть бюджета. Например, они могут потребовать сократить большие суммы на финансирование блока обороны и безопасности.
    Расширенное заседание Кабмина. Архивное фото
    Решение о судьбе Кабмина будут принимать иностранные кредиторы - политолог
    05:12 21.11.2015
    389Списание госдолга Украины кредиторами
    "Правительство во главе с Яценюком "дохозяйствовалось" до такой степени, что без внешней экономической поддержки Украина уже практически не может существовать",- сказал политолог Александр Кочетков.
    Флаг Греции в Афинах 21 мая 2015 г
    Очередной раунд переговоров Греции и кредиторов закончился провалом
    22:09 14.06.2015
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    Согласно информации вице-премьера правительства Греции Янниса Драгасакиса, кредиторы настойчиво требуют сокращения пенсионных выплат на сумму в 1% ВВП и увеличения НДС также на 1% ВВП.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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