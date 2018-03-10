Депутаты Верховной Рады пытаются оспорить в Конституционном суде отмену пенсий за выслугу лет и некоторые другие положения реформы. По их мнению, неконституционными является уменьшение оценки одного года страхового стажа, который используется для исчисления пенсии.
Пенсионная и судебная реформы нужны, чтобы свести население Украины к "оптимальному" уровню, достаточному для обработки природных богатств страны. "Лишние" люди должны выехать из неё, часть — вымереть, считает юрист Максим Гольдарб.
В эфире радиостанции Голос столицы директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий заявил, что то количество правок, которое внесли депутаты в пенсионное законодательство, может полностью изменить уже конечный вариант редакции.
Если пенсии вырастут "в ручном режиме", это будет требовать дополнительных средств из бюджета, поэтому кредиторы ставят под сомнение возможность Украины рассчитаться с долгами, говорит эксперт пенсионной системы РПР Александр Ткач.
Пенсионная реформа, предложенная правительством Гройсмана по наущению МВФ, не решает главной проблемы: низкая рождаемость и массовая эмиграция уже в ближайшее время приведут к тому, что пенсионеров некому будет кормить.
Появление в СМИ сообщения о том, что через 11 лет пенсия вырастет до 6040 грн политолог Андрей Золотарев считает не более чем пиар-ходом: Кабмин пытается добавить ложку меда в бочку дерьма, поскольку пенсионная реформа от Гройсмана удивила даже МВФ.
Вместо того чтобы создавать рабочие места в стране для всех желающих и умеющих работать, правительство занимается популистскими разглагольствованиями о введении квот, считает экономический эксперт Виктор Скаршевский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".