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    пенсионная реформа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Андрей Павловский
    Павловский: пенсионная реформа и профанация
    10:12 12.02.2018
    563Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Ввиду непредсказуемости инфляции в Украине стоит воздержаться от введения накопительной пенсионной системы, ведь накопительные фонды легко могут превратиться в финансовую пирамиду, заявил эксперт.
    Конституционный суд Украины
    Полсотни нардепов обжаловали пенсионную реформу в Конституционном Суде
    17:55 10.11.2017
    696Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Депутаты Верховной Рады пытаются оспорить в Конституционном суде отмену пенсий за выслугу лет и некоторые другие положения реформы. По их мнению, неконституционными является уменьшение оценки одного года страхового стажа, который используется для исчисления пенсии.
    Главные цифры пенсионной реформы. Инфографика
    Дожить бы до пенсии. Главные цифры пенсионной реформы 
    13:57 11.10.2017
    8614Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Основные положения закона о пенсионной реформе, в том числе в части повышения с октября пенсий для 9 миллионов граждан, вступили в силу в Украине.
    Деньги и кошелек. Архивное фото
    Пенсионная реформа по пунктам: что осталось за кадром
    13:09 08.10.2017
    32915Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Парламент принял пенсионную реформу c громким обещанием улучшить качество жизни пенсионеров. Однако эксперты с прискорбием говорят: с нынешней реформой многим украинцам вряд ли дожить до пенсии.
    Якубин: принятая Радой пенсионная реформа - это социальный переворот. Видео
    Эксперт: принятая парламентом пенсионная реформа - это социальный переворот 
    04:28 08.10.2017
    2115Пенсионная реформа: суть и скрытое
    По словам политолога Алексея Якубина, за законопроекты о Донбассе народные депутаты бились, а в вопросе пенсионной реформе такого рвения в Верховной Раде не было.
    Деньги
    Пенсионная реформа: спецпенсии больше назначаться не будут
    22:53 06.10.2017
    1483Пенсионная реформа: суть и скрытое
    По словам заместителя министра социальной политики Николая Шамбира, "правильно идти путем того, чтобы меньшие пенсии подтягивать к большим", именно таким путем идет Украина.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб: "лишние" украинцы должны уехать из страны или умереть
    11:55 05.10.2017
    8745Судебная и конституционная реформы в Украине
    Пенсионная и судебная реформы нужны, чтобы свести население Украины к "оптимальному" уровню, достаточному для обработки природных богатств страны. "Лишние" люди должны выехать из неё, часть — вымереть, считает юрист Максим Гольдарб.
    Координатор гражданской платформы Новая страна Тарас Козак. Архивное фото
    Пенсионная реформа: сюрпризы будут, не расслабляйтесь - эксперт
    11:16 05.10.2017
    5861Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Повысить пенсии Кабмин мог и без принятия нового законопроекта, но объяснял, что нет средств в бюджете, заявил эксперт Тарас Козак.
    Финансовый консультант Андрей Киселев
    Эксперт: пенсионная реформа — попытка оживить покойника
    10:35 05.10.2017
    1489Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Увеличением страхового стажа для оформления пенсии власти пытаются скрыть свое огорчение под внешним спокойствием, считает финансовый консультант Андрей Киселев.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Реформы? Пенсионеры еще подождут
    07:56 02.10.2017
    1293Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Ни один украинский Кабмин не осуществил настоящей пенсионной реформы, поскольку всегда менялись лишь условия выхода на пенсию, считает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
    Юрий Лисничий
    Коалиция будет "протягивать" пенсионную реформу - эксперт
    06:09 02.10.2017
    1327Пенсионная реформа: суть и скрытое
    В эфире радиостанции Голос столицы директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий заявил, что то количество правок, которое внесли депутаты в пенсионное законодательство, может полностью изменить уже конечный вариант редакции.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    В МВФ заявили, что без пенсионной реформы транша не будет
    17:48 28.09.2017
    783Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам представителя Международного валютного фонда Уильяма Мюррей, имплементация пенсионной реформы является критически важным вопросом для завершения 4 обзора в рамках программы МВФ.
    Пресс-центр
    Пресс-конференция: пенсионная реформа. Минимум денег при максимуме проблем
    13:02 26.09.2017
    332Пенсионная реформа: суть и скрытое
    В среду, 27 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) проходит пресс-конференция на тему "Пенсионная реформа: минимум денег при максимуме проблем".
    Александр Ткач
    Кредиторы Украины обеспокоены пенсионной реформой - эксперт
    07:15 25.09.2017
    1990Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Если пенсии вырастут "в ручном режиме", это будет требовать дополнительных средств из бюджета, поэтому кредиторы ставят под сомнение возможность Украины рассчитаться с долгами, говорит эксперт пенсионной системы РПР Александр Ткач.
    Пожилая женщина в Киеве
    Страна эмиграции. Кто будет кормить украинских пенсионеров через 20 лет
    10:35 22.09.2017
    3946Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Пенсионная реформа, предложенная правительством Гройсмана по наущению МВФ, не решает главной проблемы: низкая рождаемость и массовая эмиграция уже в ближайшее время приведут к тому, что пенсионеров некому будет кормить.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    В Кабмине сообщили, когда Рада примет пенсионную реформу
    12:25 13.09.2017
    1151Пенсионная реформа: суть и скрытое
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на следующей неделе Верховная Рада примет пенсионную реформу, предусматривающую повышение пенсий на 200-1000 грн для 5,6 млн пенсионеров.
    Денежные купюры гривны Украины
    Пенсионная реформа и ложка меда в море неизвестно чего
    17:09 25.07.2017
    2646Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Появление в СМИ сообщения о том, что через 11 лет пенсия вырастет до 6040 грн политолог Андрей Золотарев считает не более чем пиар-ходом: Кабмин пытается добавить ложку меда в бочку дерьма, поскольку пенсионная реформа от Гройсмана удивила даже МВФ.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Премьер сообщил, когда Рада начнет рассматривать пенсионную реформу
    21:54 16.06.2017
    485Пенсионная реформа: суть и скрытое
    По словам премьера Владимира Гройсмана, Совет реформ, президент поддержал инициативу по повышению пенсий с 1 октября, но "сейчас нужно, чтобы прошли все необходимые процедуры парламента".
    Павел Розенко. Архивное фото
    Розенко: во вторник Кабмин обсудит с МВФ поднятие пенсионного возраста
    15:23 15.05.2017
    1148Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам вице-премьера Павла Розенко, в настоящее время для поднятия пенсионного возраста в Украине нет надлежащих условий, "в первую очередь из-за низкой продолжительности жизни украинцев".
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    Скаршевский: правительство почему-то все время занимается не тем, чем нужно
    20:59 27.04.2017
    441
    Вместо того чтобы создавать рабочие места в стране для всех желающих и умеющих работать, правительство занимается популистскими разглагольствованиями о введении квот, считает экономический эксперт Виктор Скаршевский.
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    Андрей Павловский
    Павловский: пенсионная реформа и профанация
    10:12 12.02.2018
    563
    Ввиду непредсказуемости инфляции в Украине стоит воздержаться от введения накопительной пенсионной системы, ведь накопительные фонды легко могут превратиться в финансовую пирамиду, заявил эксперт.
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