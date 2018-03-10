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Появление в СМИ сообщения о том, что через 11 лет пенсия вырастет до 6040 грн политолог Андрей Золотарев считает не более чем пиар-ходом: Кабмин пытается добавить ложку меда в бочку дерьма, поскольку пенсионная реформа от Гройсмана удивила даже МВФ.