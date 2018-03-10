наверх
10.03.201820:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    компьютерные технологии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
    Алгоритмы, которые принимают решения вместо человека, опасны
    19:20 11.02.2018
    14883Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Согласно опубликованному в 2017 году банком JP Morgan докладу, "на долю алгоритмов и автоматизированных компьютерных систем приходится почти 90% всего объема купли-продажи акций на биржах США".
    Цукерберг представил шлем виртуальной реальности, не требующий связи с ПК. Видео
    Цукерберг представил шлем виртуальной реальности, не требующий связи с ПК 
    03:42 08.10.2016
    190
    Компания Oculus занимается созданием нового шлема виртуальной реальности, который сможет работать автономно, без подключения к компьютеру. На конференции Oculus Connect Марк Цукерберг продемонстрировал продвинутые идеи компании.
    ПриватБанк. Архивное фото
    ПриватБанк второй день борется со сбоем в системе - IT-дирекция
    21:19 05.04.2016
    849Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По словам первого заместителя IT-дирекции банка Дмитрия Дубилета, проблему со сбоем в карточных платежах почти локализовали, и работа банковской системы восстановлена, кроме работы всех банкоматов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
    Алгоритмы, которые принимают решения вместо человека, опасны
    19:20 11.02.2018
    14883
    Согласно опубликованному в 2017 году банком JP Morgan докладу, "на долю алгоритмов и автоматизированных компьютерных систем приходится почти 90% всего объема купли-продажи акций на биржах США".
    Все теги