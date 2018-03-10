Просочившаяся в СМИ новость о запрете родительских комитетов в одночасье воодушевила многих украинцев. И даже после опровержения этой информации родители школьников продолжают обсуждать необходимость таких комитетов.
У каждого из родителей абсолютно достаточно прав для того, чтобы защищать своего ребенка, его интересы и влиять на деятельность школы, подчеркнула сопредседатель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.