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    комитеты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Школьники
    Соцсети: фальстарт смерти родительским комитетам
    16:30 02.02.2018
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    Просочившаяся в СМИ новость о запрете родительских комитетов в одночасье воодушевила многих украинцев. И даже после опровержения этой информации родители школьников продолжают обсуждать необходимость таких комитетов.
    Школа. Архивное фото
    Школы минус родительские комитеты, что будет? Опрос экспертов
    14:17 02.02.2018
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    У каждого из родителей абсолютно достаточно прав для того, чтобы защищать своего ребенка, его интересы и влиять на деятельность школы, подчеркнула сопредседатель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко: меня не исключали из комитета по нацбезопасности и обороне
    22:56 05.02.2017
    175Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Как заявила народный депутат Украины Надежда Савченко, решение об исключении было принято на комитете, но оно не было принято ни в регламентном комитете, ни в ВР.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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