наверх
02.02.201819:29
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети: фальстарт смерти родительским комитетам

    (обновлено: )48201
    Просочившаяся в СМИ новость о запрете родительских комитетов в одночасье воодушевила многих украинцев. И даже после опровержения этой информации родители школьников продолжают обсуждать необходимость таких комитетов.
    Школьники
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Школа. Архивное фото
    Украинское фото
    Школы минус родительские комитеты, что будет? Опрос экспертов

    Ох, и обрадовались многие родители украинских школьников: в школах запретили родительские комитеты! Однако радость была недолгой — министр образования и науки Украины Лилия Гриневич весьма оперативно отреагировала на такие сообщения в отечественных СМИ и опровергла информацию о запрете деятельности родкомитетов.

    МОН не имеет отношения к созданию или запрет в школах родительских комитетов, написала Гриневич на своей странице в Facebook. "Приказы утратившими силу (№ 440 и 205), были составной "старого" законодательства и имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм. К тому же, у министерства нет полномочий на урегулирование вопросов деятельности (прав или обязанностей) родительского самоуправления", – объяснила министр.

    Уместно напомнить, что столица давно решила этот вопрос самостоятельно. Еще в октябре 2017 года в Киеве запретили собирать средства с родителей на нужды школы, а учебные учреждения обязали публиковать на своих сайтах отчеты о финансировании. В украинском сегменте соцсетей об этом помнят, и, не смотря на опровержения профильного министра, тему комитетов продолжают обсуждать весьма активно:

    Скриншот с сайта Facebook

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Министерство финансов Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг Украины и герб России
    Националистический радикализм крепчает