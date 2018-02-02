Соцсети: фальстарт смерти родительским комитетам

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ох, и обрадовались многие родители украинских школьников: в школах запретили родительские комитеты! Однако радость была недолгой — министр образования и науки Украины Лилия Гриневич весьма оперативно отреагировала на такие сообщения в отечественных СМИ и опровергла информацию о запрете деятельности родкомитетов.

МОН не имеет отношения к созданию или запрет в школах родительских комитетов, написала Гриневич на своей странице в Facebook. "Приказы утратившими силу (№ 440 и 205), были составной "старого" законодательства и имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм. К тому же, у министерства нет полномочий на урегулирование вопросов деятельности (прав или обязанностей) родительского самоуправления", – объяснила министр.

Уместно напомнить, что столица давно решила этот вопрос самостоятельно. Еще в октябре 2017 года в Киеве запретили собирать средства с родителей на нужды школы, а учебные учреждения обязали публиковать на своих сайтах отчеты о финансировании. В украинском сегменте соцсетей об этом помнят, и, не смотря на опровержения профильного министра, тему комитетов продолжают обсуждать весьма активно:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook