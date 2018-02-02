Школы минус родительские комитеты, что будет? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Правила организации родительских комитетов изменятся. Министр образования Украины Лилия Гриневич подписала соответствующий приказ №1649.

Указанные изменения предусмотрены не только приказом, но и прежде всего законом об образовании. В частности, комитеты планируют переименовать в советы.

Подробнее новых правилах взаимодействия родителей с администрациями школ в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал сопредседатель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви можете нам пояснити, що саме буде змінюватися для батьківських комітетів?

— Так, ми вже давно говоримо про те, що положення про батьківський комітет не відповідає нормативним актам і законодавству України, вже давно, ще до прийняття нового закону. І які зараз будуть права батьківських комітетів? Ви знаєте, мені здається, що в цей час, поки міністерство буде розроблювати якесь типове положення, це чудовий такий привід для дискусії у суспільстві: а що ми хочемо, які повинні бути повноваження у батьківських комітетів? Тому що ми не один раз намагалися це обговорити в своїй спільноті. Якщо відкинути ті повноваження, які зараз протизаконно взяв на себе батьківський комітет по збору грошей, то майже нічого не залишається. Я хочу запевнити батьків, що те, що зараз не діє жодне положення про батьківський комітет, не позбавляє прав батьків. Тому що все дуже добре прописано, на що мають право батьки учнів у школі, і батьківські комітети ніяких додаткових прав батькам, в принципі, то і не давали. Тобто, можете збиратися і зараз, собі щось обговорювати, щось пропонувати. І для того зовсім не обов'язково мати це типове положення.

Але в такому випадку прислухатися до таких рекомендацій — особиста справа керівництва навчального закладу?

— Зараз дуже добре прописані повноваження саме піклувальної ради. В законі чітко написано, що до цього органу директор школи має прислухатися, зобов'язаний розглядати пропозиції. І піклувальна рада може і подавати на звільнення директора, і на преміювання, може викликати перевірки до школи для такої комплексної перевірки закладу. Тому це мені якось більше зрозуміло, тому що це люди, які вже мають і відповідальність, і певні обов'язки. А батьківський комітет — це таке, знаєте, зібралося три особи з класу, вирішили за всіх, цього в принципі бути не повинно. Тому я не знаю навіть, що можна наділити якимись правами батьків, що можна ще прописати в цих батьківських комітетах, навіть не уявляю.

Тобто, взагалі перестають бути врегульовані повноваження, відсутність повноважень цих батьківських комітетів?

— Вони і зараз з тим положенням, що було, хотіли — дослухалися, хотіли — не дослухалися. Якщо батьківський комітет легалізується директором школи, згідно старого положення, його створення ініціюється керівництвом школи, тобто, це така абсурдна ситуація, коли керівництво школи саме собі вирішує, чи потрібен їм батьківський комітет чи ні. І сказати, що якісь рішення батьківського комітету були для школи вкрай важливими, потрібними, і вони не могли їх не дослухатися, я б так не сказала. Тобто, ситуація і була така досить неоднозначна. Тому я не думаю, що зміна положення щось змінить. Хіба що почнемо говорити, що ж ми хочемо, що хочуть батьки.

Олена Фідонян каже, що повноваження батьківського самоврядування розширяться. Ви можете нам пояснити, яким чином?

— Я навіть уявлення не маю, в чому вони розширяться. Тому що досі ми не мали навіть приблизно якогось документу чи якихось пояснень щодо того, які будуть повноваження у нового батьківського комітету. Тому що в мене взагалі були сумніви щодо того, що цей батьківський комітет в якомусь вигляді десь буде прописаний. У кожного з батьків абсолютно достатньо прав для того, щоб захищати свою дитину, захищати її інтереси, впливати на діяльність школи. Зараз у зв'язку з тим, що стаття 30 почала працювати, школи повинні оприлюднювати всю інформацію про свою діяльність. Тобто, не треба входити у батьківський комітет для того, щоб щось дізнатися про школу. Все це повинно бути на сайті. Щодо своєї дитини, щодо навчальної програми, вибору другої іноземної мови, тобто, цих усіх прав батьків ніхто не позбавляв, і вони можуть впливати в межах того законодавства, що є. А що зараз, що ще можна, які права дати батькам, по-моєму, їх вже дуже багато описано, і вони їх багато мають.

Читайте также: Архаизация жизни. Крупнейшие вузы Украины: знания против холода

Директор Украинского гуманитарного лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Сазоненко подчеркнула, что не воспринимает понятие "комитет", а целесообразнее говорить о понятии "совет".

Як ви ставитеся до цих новацій, які пропонує на сьогодні міністерство щодо зміни повноважень батьківських комітетів?

— Я хочу сказати, що це не інновація, це відбувається відповідно до закону про освіту. І виходячи з цього, відмінений наказ про затвердження примірного положення про батьківські комітети. Але тим не менше, громадський нагляд у сфері освіти здійснюється суб'єктами громадського нагляду, тобто громадськими об'єднаннями, які можуть бути і так звані батьківські ради. Ми створювали свою батьківську раду, і ми говоримо, наприклад, у себе в закладі не про державно-громадське управління, а про громадсько-державне управління, віддаючи пріоритети громадській раді, батьківській раді, учнівському парламенту. Далі — піклувальній раді. Перша піклувальна рада створювалася у нас у 1994 році, її очолив Леонід Макарович Кравчук на прохання наших ліцеїстів. І оці наші три громадські об'єднання всі разом і є громадська рада педагогічного колективу. Тому ми всі партнери, і всі суб'єкти освітньої діяльності. І робимо тільки на користь дитині. Чи буде це називатися комітет, для мене не має значення. Але поняття комітет у моєму уявленні вихованки радянської системи я не приймала, починаючи з 1991 року, коли Україна стала незалежною. Тому ніяких комітетів, а є рада. Коли ми на рівних правах, як суб'єкти, радимося, а найголовніше — якість освіти. Друге — дитина, її розвиток, розвиток її інтелекту, розвиток її життєвої компетентності. Ми говорили про ці речі дуже давно.

Дитсадки також будуть брати участь у цих змінах?

— Дитячі садки — це не освіта, це виховання і розвиток. Тому вони теж мають право і зобов'язані, на мою думку, мати свою батьківську раду. Ніяка це не буде освіта. Бо вона перед освітою, тою, яка почнеться з першого класу. Кожен заклад повинен мати свою персональну ідею, свою персональну стратегію, технологію і таке інше. Тому право за ними. Як до цього ставиться педагогічний колектив, це вже вони вирішують. Я одноманітність не люблю, тільки різні думки дозволять знайти ту найкращу дорогу, яка буде діяти на благо дитини і сьогодні, і вчора, і завтра.

Напомним, директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Елена Фидонян подчеркнула, что родительские комитеты не запрещены, но фактически они находятся вне закона до принятия нового документа.