Иран разместил закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-300 на урановом предприятии Форду. Колонна грузовиков доставила на место постоянной дислокации компоненты комплексов, включая боевые части и радарные установки.
Главными причинами аварии на ЧАЭС стали не технические причины, а отсутствие культуры безопасности. Сегодняшняя ситуация с культурой безопасности на украинских АЭС до боли напоминает предчернобыльскую.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".