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    иллюминации

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Праздник света в Лионе
    Лион отмечает чудесное спасение от эпидемии в Средневековье 
    14:50 08.12.2017
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    По легенде Лион счастливо избежал свирепствовавшей во всей Франции чумы, обратившись о милости к Деве Марии. С тех пор, чудесное спасение города отмечается масштабным праздником иллюминации.
    Одесса готовится к встрече Нового года
    Одесса готовится ко встрече Нового года 
    05:22 26.12.2016
    234Год 2016, прощай! Итоги
    На Думской площади зажглась главная елка города. Рядом с ней вырос сказочный городок, сияющий иллюминацией. Почетное место в нем занимает китайский покровитель 2017-го — огненный петух.
    Эйфелеву башню иллюминируют в цвета национального триколора
    Эйфелеву башню иллюминируют в цвета национального триколора
    22:20 16.11.2015
    113Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    На протяжении трех дней – с понедельника по среду – монумент иллюминируют в синий, белый и красный цвета французского триколора. Кроме того, с помощью световых эффектов на башне создадут девиз на латинском языке: Fluctuat nec mergitur ("Колеблется, но не тонет").
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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