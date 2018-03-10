За годы, прошедшие после Майдана, в Украине создались сотни разных общественных организаций патриотического толка, вот только цели и задачи у них оказались куда более приземленные — побыстрее набить свои карманы.
Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта отметил, что внутренние угрозы в стране возрастают. В столице происходят разбои, о которых не сообщают населению, а они должны про это знать.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.