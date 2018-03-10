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    грабежи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Рэкет, грабежи, аферы: активисты зарабатывают криминалом
    17:33 02.02.2018
    1651Криминальные войны в Украине
    За годы, прошедшие после Майдана, в Украине создались сотни разных общественных организаций патриотического толка, вот только цели и задачи у них оказались куда более приземленные — побыстрее набить свои карманы.
    Мужчина в балаклава
    Опасное время. Предновогодний воровской бум по Украине
    17:14 27.12.2017
    1651Днепр, Львов: взрывные события
    В канун Нового года по Украине грянул бум на кражи. Количество инцидентов неуклонно растет. При этом нарушители удивляют своей дерзостью, самоуверенностью, а порой изобретательностью.
    Полицейские автомобили. Архивное фото
    Эксперт: внутренние угрозы в стране возрастают
    20:31 17.11.2015
    492Криминализация украинского общества.
    Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта отметил, что внутренние угрозы в стране возрастают. В столице происходят разбои, о которых не сообщают населению, а они должны про это знать.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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